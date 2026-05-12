/Astrology : अपरा एकादशीला बुध गोचरमुळे 4 राशीच्या लोकांना मिळणार कुबेरचा खजिना

Ekadashi 2026 : महिन्यामध्ये दोन एकादशी असतात. या महिन्यातील अपरा एकादशीपर्यंत ग्रहांचा राजकुमार बुध भरणी नक्षत्रात राहणार आहे. याचा फायदा चार राशीच्या लोकांना होणार आहे. या लोकांना आर्थिक लाभासह करिअरमध्ये मदत मिळणार आहे.
Apara Ekadashi 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यामध्ये दोन एकादशी असतात. त्यानुसार वर्षाला 24 एकादशी येतात. मे महिन्यातील पहिली एकादशी ही 13 मे 2026 ला असणार आहे. या एकादशीला अपार एकादशी असं म्हटलं जातं. यंदा अपरा एकादशीवर पंचकची अशुभ सावली असणार आहे. पण यासोबत अपरा एकादशीला बुध ग्रह भरणा नक्षत्रात असणार आहे. शुक्र हा भरणी नक्षत्राचा स्वामी असून बुध आणि शुक्र यांची घनिष्ठ मैत्री आहे. बुध ग्रहाचे उत्तर दिशेकडील भ्रमण चार राशींसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. कुबेर दिशेशी संबंधित असलेल्या या बदलामुळे आर्थिक लाभासह करिअरच्या नवीन संधी मिळणार आहे.
मिथुन रास
तुमच्यासाठी एकादशी आणि बुध गोचर अत्यंत शुभ असणार आहे. तुमच्या जीवनात सकारात्मक परिणाम दिसेल. तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळणार आहे. तसंच तुमच्या करिअरलाही चालना मिळणार आहे. तुमचे संवाद कौशल्य आणि समज इतरांना प्रभावित करणार आहे. नवीन व्यावसायिक करार निश्चित होणार आहे. अडकलेला निधी परत मिळणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोतही खुले होणार आहे. अगदी लहान गुंतवणुकीतूनही नफा मिळणार आहे. मानसिक स्पष्टता वाढणार आहे. तुम्ही पटकन माहितीपूर्ण निर्णय घेणार आहात.
कन्या रास
या लोकांना एकादशी आर्थिक बळ आणि स्थिरता देणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रातही यश प्राप्त होणार आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रगती आणि पदोन्नती मिळणार आहे. व्यावसायिक योजना यशस्वी होणार आहेत. जुन्या ओळखींच्या लोकांकडून तुम्हाला फायदा मिळणार आहे. आर्थिक लाभाचेही शुभ संकेत आहेत. बँक बॅलेन्स वाढविण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात. तुमची नियोजन क्षमता मजबूत होणार आहे.
तूळ रास
अपरा एकादशी तुमच्यासाठी आनंद घेऊन आली आहे. करिअर आणि आर्थिक जीवनात सकारात्मक बदल घडवणार आहे. कामाच्या ठिकाणी संतुलन आणि स्थिरता मिळणार आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता सुधारणार आहे. पदोन्नती किंवा नोकरीत बदल होण्याचे संकेत आहेत. व्यावसायिक भागीदारीतून फायदा मिळणार आहे. अडकलेली रक्कम परत मिळवण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात. तुमच्या संभाषण शैलीमुळे लोक आकर्षित होणार आहे.
मकर रास
अपार एकादशी तुमच्या करिअरमध्ये तुमच्या प्रयत्नांचे कौतुक होणार आहे. तुम्हाला नवीन प्रकल्प मिळणार आहे. व्यवसायाच्या विस्तार करण्यात यशस्वी होणार आहे. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळणार आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण होणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे आणि तुम्ही मजबूत स्थितीत येणार आहे. तुमची विचारसरणी अधिक व्यावहारिक आणि स्पष्ट येणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)