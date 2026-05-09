/Astrology : 14 मे रोजी ग्रहस्थितीत मोठी उलथापालथ! शुक्र-बुध युतीतून महालक्ष्मी राजयोग 4 राशीच्या लोकांना मिळणार पैसाच पैसा

Mahalakshmi Rajyog : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात ग्रह आणि नक्षत्र यांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यात येतो. ज्योतिषशास्त्रात असं सांगण्यात आलंय की, या ग्रह आणि नक्षत्र यांच्या बदलत्या स्थितीचा मानवी जीवनासोबत जगावर त्याचा परिणाम होतो. पंचांगानुसार लवकरत 14 ते 16 मे दरम्यान मेष राशीत शुक्र आणि बुध यांची युती होणार आहे. मेष राशीत सूर्य आधीपासून विराजमान आहे. या एकाच राशीत तीन ग्रह एकत्र आल्यामुळे महालक्ष्मी राजयोग निर्माण होणार आहे. या राजयोगामुळे चार राशींसाठी श्रीमंतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मेष रास
महालक्ष्मी राजयोगदरम्यान या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होणार आहे. तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. तुम्हाला पैसे मिळवण्यासाठी अनेक मार्ग सापडणार आहे. तर व्यावसायिक नवीन योजनामुळे चांगली संधी मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत.
मिथुन रास
या राशीच्या लोकांसाठी या आठवड्यातील गुरुवार ते शुक्रवार म्हणजे 14 ते 16 मे हे तीन दिवस अतिशय उत्तम असणार आहे. व्यावसायिक जीवन सुरळीत चालणार आहे. वरिष्ठ तुमच्या कामाची प्रशंसा करणार आहे. या तीन दिवसात तुम्हाला एक महत्त्वपूर्ण संधी मिळणार आहे. काही प्रलंबित कामं पूर्ण होणार आहेत. व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांसाठीही हा काळ चांगला असणार आहे. या राजयोगामुळे एक फायदेशीर सौदा निश्चित होण्यास तुम्हाला भविष्यात फायदा होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि आर्थिक गोष्टींबद्दल आनंदाची बातमी मिळणार आहे.
सिंह रास
महालक्ष्मी राजयोग या राशीच्या लोकांसाठी अच्छे दिन घेऊन येणार आहे. जीवनात अनेक सकारात्मक बदल या तीन दिवसांमध्ये घडणार आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कोणतीही कामं या काळात सहज मार्गी लागणार आहेत. नोकरीसंबंधीच्या तुमच्या समस्या सुटणार आहेत. परिस्थितीत हळूहळू सुधारण्यास सुरुवात होणार आहे. घरातील वातावरण शांत आणि प्रसन्न राहणार आहे. या दिवसांमध्ये तुमच्या कानावर आनंदाची बातमी येणार आहे. अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे. ज्यामुळे इतर सर्व कामे वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे.
तूळ रास
हा राजयोग तूळ राशीला दिलासा देणारा ठरणार आहे. या काळात असे योग तयार होतील जे जीवनात स्थिरता आणणार आहे. आतापर्यंत तुम्हाला त्रास देणाऱ्या आर्थिक समस्या या राजयोगात हळूहळू नाहीशा होणार आहे. काही लोकांना जुन्या कर्जातून दिलासा मिळणार आहे. चिंतेचे कारण ठरलेल्या घरगुती समस्याही कमी होणार आहे. गुंतवणुकीतून फायदा मिळणार आहे. तुम्हाला मालमत्तेसंबंधी बाबींमध्येही फायदा मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना या काळात चांगल्या संधी प्राप्त होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)