/Astrology 2026 : 31 मे रोजी राहू शतभिषा नक्षत्राच्या पहिल्या टप्प्यात भ्रमण; 4 राशींच्या लोकांना राहावं लागणार सावध

Astrology 2026 : मे महिन्यात शेवटच्या दिवशी म्हणजे 31 मे रोजी राहू शतभिषा नक्षत्राच्या पहिल्या टप्प्यात भ्रमण करणार आहे. हा भ्रमण चार राशींच्या लोकांसाठी घातक असणार आहे, असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं आहे.
Rahu Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात एका ठराविक वेळेनंतर ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत आणि नक्षत्र बदल होत असतात. त्यानुसार मे महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी 31 मे 2026 रोजी पहाटे 2:28 वाजता राहु शतभिषा नक्षत्राच्या पहिल्या स्थानात गोचर करणार आहे. याचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. पण सर्वाधिक परिणाम हा चार राशीच्या लोकांवर होणार असून तोही नकारात्मक होणार आहे.
राहूचे हे गोचर अनेक क्षेत्रांमध्ये चढ-उतार आणणार असून ज्यामुळे काहींसाठी परिस्थिती आव्हानात्मक असणार आहे. या काळात, मानसिक ताण, आर्थिक अस्थिरता आणि निर्णय घेण्यातील गोंधळ होण्याची शक्यता चार राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात अधिक आहे. कोणत्या आहेत त्या चार राशी पाहूयात.
मेष रास
या लोकांच्या आयुष्यात तणाव आणि आव्हाने वाढणार आहेत. या काळात कौटुंबिक जीवनात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तर कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद होऊ शकतात. विवाहित जोडप्यांमध्ये गैरसमज आणि वाद वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संयम बाळगणार आहेत. हा काळ व्यावसायिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या थोडा आव्हानात्मक राहणार आहे. कारण आर्थिक विलंब किंवा व्यवहारांना होणाऱ्या विलंबामुळे नुकसान होणार आहे.
कर्क रास
या लोकांना कामाच्या ठिकाणी तणाव आणि चिंता वाढविणारा ठरणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना सहकाऱ्यांसोबत मतभेद किंवा वादांना सामोरे जाण्याची शक्यता आहे. कार्यालयात कामाचा दबाव वाढणार आहे. मानसिक ताणही तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. मालमत्ता किंवा स्थावर मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये अडथळे येतील. या काळात व्यावसायिकांनीही सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
