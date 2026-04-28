Bada Mangal 2026 : 19 वर्षांनंतर ज्येष्ठ नक्षत्रात 8 मोठे मंगळ! 29 जूनपर्यंत 4 राशींच्या लोकांना मिळणार अमर्याद धनप्राप्ती

Bada Mangal 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात ग्रह आणि नक्षत्राचा अभ्यास करण्यात येतो. ग्रह आणि नक्षत्राच्या स्थितीवरून होणाऱ्या परिणामाचा अंदाज, त्यातून येणारे शुभ आणि अशुभ योग याचा राशींवर होणार परिणाम पाहिला जातो. येत्या 2 मे 29 जूनपर्यंत चार किंवा पाच नव्हे, तर आठ बडा मंगळ असणार आहे. हा योग अतिशय शुभ असून तब्बल 19 वर्षांनंतर आला आहे. यापूर्वी 2007 मध्ये हा योग घडून आला होता. असा हा शुभ योग चार राशींच्या आयुष्यात मोठे सकारात्मक बदल करणार आहे. शिवाय मोठ्या आर्थिक लाभाचेही हे संकेत आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी पाहूयात...
या राशीच्या लोकांसाठी हा योग कामाच्या ठिकाणी उत्तम असणार आहे. व्यवसायिकांना भागीदारीमध्ये यश मिळणार आहे. लहान व्यवसायाचा विस्तार करून तो मोठा करण्याकडे तुम्ही वाटचाल करणार आहात. उत्पन्न वाढीचे नवीन मार्ग तुम्हाला गवसणार आहे. तुमचे प्रेमसंबंध अधिक सुसंवादी राहणार असून भगवान हनुमान तुमच्या कुटुंबावर विशेष आशीर्वाद देणार आहेत.
तुम्हाला सहज आर्थिक फायदा मिळणार आहे. अगदी अडकलेले पैसेही परत मिळणार आहे. पैसे कमावण्यासाठी तुम्हाला घरापासून दूर प्रवासाचे योग आहेत. पण उत्पन्नात लक्षणीय वाढ पाहिला मिळणार आहे. व्यावसायिक उपक्रमांमधून मोठा नफा प्राप्त होणार आहे. हा काळ आरोग्यासाठीही अनुकूल राहणार आहे. जर तुम्ही एखाद्या आरोग्य समस्येने त्रस्त राहणार आहे. तर त्यातून दिलासा मिळणार आहे. तुमच्या मुलाची परिस्थितीही चांगली असणार आहे.
तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची हीच योग्य वेळ आहे. तुम्ही खर्चावर नियंत्रण ठेवून बँक बॅलेन्स वाढीवर लक्षकेंद्रीत करणार आहात. उत्पन्नात वाढ तुम्हाला दिलासा देणार आहे. तर धार्मिक कार्यांमध्ये आणि उपासनेत तुमची रुची अधिक वाढणार आहे. कामासंबंधित प्रवास फायदेशीर ठरणार आहे. करिअरमध्ये प्रगतीच्या नवीन संधीही निर्माण होणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा चांगला काळ राहणार आहे.
या लोकांना मे महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच आर्थिक प्रगतीसाठी नवीन संधी प्राप्त होणार आहे. हुशारीने गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा तुम्हाला मिळणार आहे. तुमच्या बोलण्यात आणि वागण्यात होणाऱ्या सुधारणांमुळे तुमच्या करिअरला मोठा फायदा मिळणार आहे. हा काळ आर्थिकदृष्ट्या खूप चांगला सिद्ध होणार आहे. कुटुंबासोबत, विशेषतः तुमच्या भावंडांसोबतचे नातेसंबंध अधिक दृढ होणार आहे.
