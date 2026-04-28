Bada Mangal 2026 : 19 वर्षांनंतर ज्येष्ठ नक्षत्रात 8 मोठे मंगळ! 29 जूनपर्यंत 4 राशींच्या लोकांना मिळणार अमर्याद धनप्राप्ती

Bada Mangal 2026: वैदिक ज्योतिषशास्त्राच्या अभ्यासानुसार ज्येष्ठ नक्षत्रात आठ मोठे मंगळचा योग आहे. हा योग तब्बल 19 वर्षांनंतर जुळून आल्यामुळे तो चार राशींच्या लोकांसाठी अत्यंत भाग्यशाली ठरणार आहे. या लोकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 28, 2026, 07:34 AM IST
Bada Mangal 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात ग्रह आणि नक्षत्राचा अभ्यास करण्यात येतो. ग्रह आणि नक्षत्राच्या स्थितीवरून होणाऱ्या परिणामाचा अंदाज, त्यातून येणारे शुभ आणि अशुभ योग याचा राशींवर होणार परिणाम पाहिला जातो. येत्या 2 मे 29 जूनपर्यंत चार किंवा पाच नव्हे, तर आठ बडा मंगळ असणार आहे. हा योग अतिशय शुभ असून तब्बल 19 वर्षांनंतर आला आहे. यापूर्वी 2007 मध्ये हा योग घडून आला होता. असा हा शुभ योग चार राशींच्या आयुष्यात मोठे सकारात्मक बदल करणार आहे. शिवाय मोठ्या आर्थिक लाभाचेही हे संकेत आहे.  कोणत्या आहेत त्या राशी पाहूयात...

वृषभ रास  

या राशीच्या लोकांसाठी हा योग कामाच्या ठिकाणी उत्तम असणार आहे. व्यवसायिकांना भागीदारीमध्ये यश मिळणार आहे. लहान व्यवसायाचा विस्तार करून तो मोठा करण्याकडे तुम्ही वाटचाल करणार आहात. उत्पन्न वाढीचे नवीन मार्ग तुम्हाला गवसणार आहे. तुमचे प्रेमसंबंध अधिक सुसंवादी राहणार असून भगवान हनुमान तुमच्या कुटुंबावर विशेष आशीर्वाद देणार आहेत. 

कर्क रास 

तुम्हाला सहज आर्थिक फायदा मिळणार आहे. अगदी अडकलेले पैसेही परत मिळणार आहे. पैसे कमावण्यासाठी तुम्हाला घरापासून दूर प्रवासाचे योग आहेत. पण उत्पन्नात लक्षणीय वाढ पाहिला मिळणार आहे. व्यावसायिक उपक्रमांमधून मोठा नफा प्राप्त होणार आहे. हा काळ आरोग्यासाठीही अनुकूल राहणार आहे. जर तुम्ही एखाद्या आरोग्य समस्येने त्रस्त राहणार आहे. तर त्यातून दिलासा मिळणार आहे. तुमच्या मुलाची परिस्थितीही चांगली असणार आहे. 

 

कन्या रास 

तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची हीच योग्य वेळ आहे.  तुम्ही खर्चावर नियंत्रण ठेवून बँक बॅलेन्स वाढीवर लक्षकेंद्रीत करणार आहात. उत्पन्नात वाढ तुम्हाला दिलासा देणार आहे. तर धार्मिक कार्यांमध्ये आणि उपासनेत तुमची रुची अधिक वाढणार आहे. कामासंबंधित प्रवास फायदेशीर ठरणार आहे. करिअरमध्ये प्रगतीच्या नवीन संधीही निर्माण होणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा चांगला काळ राहणार आहे. 

कुंभ रास 

या लोकांना मे महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच आर्थिक प्रगतीसाठी नवीन संधी प्राप्त होणार आहे. हुशारीने गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा तुम्हाला मिळणार आहे. तुमच्या बोलण्यात आणि वागण्यात होणाऱ्या सुधारणांमुळे तुमच्या करिअरला मोठा फायदा मिळणार आहे. हा काळ आर्थिकदृष्ट्या खूप चांगला सिद्ध होणार आहे. कुटुंबासोबत, विशेषतः तुमच्या भावंडांसोबतचे नातेसंबंध अधिक दृढ होणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

