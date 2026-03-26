English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
Astrology : अक्षय तृतीयेनंतर बुध आणि शनीच्या युतीमुळे दृष्टी योग! 'या' लोकांना लाभ, संपत्ती आणि पदोन्नतीचे मार्ग होणार खुले

नेहा चौधरी | Updated: Mar 26, 2026, 02:03 PM IST
Shani Budh Yuti 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्र हे ग्रह आणि नक्षत्रांच्या स्थितीचा अभ्यास करतो. या अभ्यासानुसार ग्रहांची कुंडलीतील स्थिती तो कोणत्या घरात कोणत्या राशीत असतो त्याचा परिणाम मानवी जीवनाच्या इतर पैलांवर पडत असतो. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रह आपल्या ठराविक वेळेनंतर एका ग्रहातून दुसऱ्या ग्रहात प्रवेश करतो. त्यातून शुभ तर कधी अशुभ योग निर्माण होतो. लवकरच बुध आणि शनीच्या युतीतून दृष्टी योग निर्माण करणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बुध आणि शनीच्या युतीमुळे दृष्टी योग!

व्यवसाय आणि बुद्धीचा ग्रह बुध तर न्यायदेवता शनी, शून्य अंशांवर एकत्र येणार आहे. ज्यातून वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार युती दृष्टी योग तयार होणार आहे. अक्षय तृतीयाच्या लगेचच दुसऱ्या दिवशी 20 एप्रिल 2026 रोजी संध्याकाळी 4.50 वाजता दृष्टी योग निर्माण करणार आहे. हा योग बारा राशींच्या लोकांपैकी चार राशींच्या लोकांसाठी शुभ आणि सकारात्मक ठरणार आहे. त्या आयुष्यात बुध आणि शनीच्या युतीमुळे नवीन कलाटणी मिळणार आहे. चोहूबाजूने आनंदासह प्रगती आणि यश मिळणार आहे. 

वृषभ रास 

या लोकांसाठी बुध आणि शनीचा दृष्टी योग सकारात्मक असणार आहे. करिअरमध्ये स्थिरता वाढणार असून ज्यामुळे प्रगतीचे मार्ग खुले होणार आहे. आर्थिक लाभ वेगाने होणार असून बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा शुभ काळ राहणार आहे. दीर्घकाळापासून मनात असलेल्या इच्छा पूर्ण होणार आहे. अनेक व्यक्तींना पदोन्नतीचे शुभ संकेत आहेत.

मिथुन रास

बुध आणि शनीचा युतीचा दृष्टी योग तुमच्यासाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. हा योग खास करुन या राशीच्या व्यावसायिकांना अतिशय फायदा होणार आहे. तुम्ही व्यावसायाबद्दल महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता. गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. कौटुंबिक सुखात वाढ होणार आहे. वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि सखोलता वाढणार असून तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे. जमीन किंवा वाहन खरेदीचे योग असून मान-सन्मान वाढणार आहे.

 

तूळ रास 

बुध आणि शनीचा युती योग, म्हणजेच दृष्टी योग या राशीत्या लोकांसाठी शुभ सिद्ध होणार आहे. तुमचे भाग्य उजळणार असून प्रलंबित कामे पूर्ण होणार आहे. ते त्यांच्या करिअर आणि व्यवसायाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात. जीवनात सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सलोखा वाढणार आहे. करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार असून वरिष्ठांच्या पाठिंब्यामुळे समस्या कमी होणार आहे. 

मीन रास 

बुध आणि शनीचा युती योग तुमच्यासाठी. चांगली बातमी तुम्हाला मिळणार आहे, व्यवसायाच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणे निकाली लागणार आहे. तर तुमच्यावरील मानसिक ताण कमी होणार आहे. व्यक्तींचा आत्मविश्वास वाढणार असून त्यांचे आरोग्य सुधारणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये प्रेम आणि आपुलकी वाढणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
astrologyzodiac signsGrah Gochar 2026Ketu Gochar 2026Ketu Transit 2026

