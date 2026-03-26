Astrology : अक्षय तृतीयेनंतर बुध आणि शनीच्या युतीमुळे दृष्टी योग! 'या' लोकांना लाभ, संपत्ती आणि पदोन्नतीचे मार्ग होणार खुले

Shani Budh Yuti 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्र हे ग्रह आणि नक्षत्रांच्या स्थितीचा अभ्यास करतो. या अभ्यासानुसार ग्रहांची कुंडलीतील स्थिती तो कोणत्या घरात कोणत्या राशीत असतो त्याचा परिणाम मानवी जीवनाच्या इतर पैलांवर पडत असतो. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रह आपल्या ठराविक वेळेनंतर एका ग्रहातून दुसऱ्या ग्रहात प्रवेश करतो. त्यातून शुभ तर कधी अशुभ योग निर्माण होतो. लवकरच बुध आणि शनीच्या युतीतून दृष्टी योग निर्माण करणार आहे.
व्यवसाय आणि बुद्धीचा ग्रह बुध तर न्यायदेवता शनी, शून्य अंशांवर एकत्र येणार आहे. ज्यातून वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार युती दृष्टी योग तयार होणार आहे. अक्षय तृतीयाच्या लगेचच दुसऱ्या दिवशी 20 एप्रिल 2026 रोजी संध्याकाळी 4.50 वाजता दृष्टी योग निर्माण करणार आहे. हा योग बारा राशींच्या लोकांपैकी चार राशींच्या लोकांसाठी शुभ आणि सकारात्मक ठरणार आहे. त्या आयुष्यात बुध आणि शनीच्या युतीमुळे नवीन कलाटणी मिळणार आहे. चोहूबाजूने आनंदासह प्रगती आणि यश मिळणार आहे.
या लोकांसाठी बुध आणि शनीचा दृष्टी योग सकारात्मक असणार आहे. करिअरमध्ये स्थिरता वाढणार असून ज्यामुळे प्रगतीचे मार्ग खुले होणार आहे. आर्थिक लाभ वेगाने होणार असून बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा शुभ काळ राहणार आहे. दीर्घकाळापासून मनात असलेल्या इच्छा पूर्ण होणार आहे. अनेक व्यक्तींना पदोन्नतीचे शुभ संकेत आहेत.
बुध आणि शनीचा युतीचा दृष्टी योग तुमच्यासाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. हा योग खास करुन या राशीच्या व्यावसायिकांना अतिशय फायदा होणार आहे. तुम्ही व्यावसायाबद्दल महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता. गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. कौटुंबिक सुखात वाढ होणार आहे. वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि सखोलता वाढणार असून तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे. जमीन किंवा वाहन खरेदीचे योग असून मान-सन्मान वाढणार आहे.
बुध आणि शनीचा युती योग, म्हणजेच दृष्टी योग या राशीत्या लोकांसाठी शुभ सिद्ध होणार आहे. तुमचे भाग्य उजळणार असून प्रलंबित कामे पूर्ण होणार आहे. ते त्यांच्या करिअर आणि व्यवसायाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात. जीवनात सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सलोखा वाढणार आहे. करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार असून वरिष्ठांच्या पाठिंब्यामुळे समस्या कमी होणार आहे.
बुध आणि शनीचा युती योग तुमच्यासाठी. चांगली बातमी तुम्हाला मिळणार आहे, व्यवसायाच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहे. न्यायालयीन प्रकरणे निकाली लागणार आहे. तर तुमच्यावरील मानसिक ताण कमी होणार आहे. व्यक्तींचा आत्मविश्वास वाढणार असून त्यांचे आरोग्य सुधारणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये प्रेम आणि आपुलकी वाढणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)