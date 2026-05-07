Astrology : रखडलेली कामं असो किंवा पैशाची चणचण, गजकेसरी योगामुळे या राशींच्या लोकांचे येणार अच्छे दिन!

Gajkesari Rajyog 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र आणि गुरूच्या युतीमुळे गजकेसरी राजयोग निर्माण होणार आहे. हा अतिशय शुभ योग मानला जातो. यामुळे जीवनात सकारात्मक बदल घडणार आहे. आर्थिक लाभ आणि मानसिक शांती तुम्हाला शुभ संकेत मिळणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: May 7, 2026, 09:18 AM IST
Gajkesari Rajyog 2026 : हा महिना वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अतिशय खास आहे. या महिन्यात अनेक शुभ आणि सकारात्मक योग घडणार आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा राजयोग म्हणजे गजकेसरी असणार आहे. चंद्र आणि गुरू यांच्या युतीतून गजकेसरी योग निर्माण होत असतो. द्रिक पंचांगानुसार, 18 मे रोजी चंद्र मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. मिथुन राशीत पूर्वीपासून गुरू ग्रह विराजमान आहे. अशात मिथुन राशीत चंद्र आणि गुरूची भेट ही पाच राशींच्या लोकांसाठी अतिशय सकारात्मक ठरणार आहे. या लोकांसाठी जुना ताण कमी आणि प्रगतीचे मार्ग खुले होणार आहे. तुम्हाला आर्थिक फायदा मिळणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी चला पाहूयात. 

वृषभ रास 

गजकेसरी राजयोग तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जुने संघर्ष आणि मतभेद मिटणार असून आयुष्यात सकारात्मक बदल घडणार आहेत. या राजयोगामुळे तरुणांची चिंता कमी होण्यास मदत होणार आहे. आणि तुमच्या मनःशांती लाभणार आहे. व्यावसायिकांना चांगला नफा मिळणार असून आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. 

कर्क रास

या लोकांसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल राहणार आहे. उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे घरखर्च भागवणे सोपे होणार असून समाधान मिळणार आहे. या काळात प्रवासाचे नियोजनही केले जाऊ शकते. तरुणांना स्वतःला समजून घेण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक संतुलन सुधारेल. 

 

कन्या रास

या लोकांसाठी नातेसंबंध आणि करिअर या दोन्ही बाबतीत हा राजयोग अतिशय सकारात्मक गोष्टी घेऊन आला आहे. अविवाहित व्यक्ती आपल्या वागणुकीने इतरांना प्रभावित करण्यात यश येणार आहे. नवीन नातेसंबंध सुरू होण्याचे संकेत आहेत. नोकरी आणि व्यवसायात असलेल्यांच्या उत्पन्नात वाढीचे चांगले संयोग जुळून आले आहेत. गुंतवणुकीच्या संधी या राजयोगात निर्माण होणार आहे. ज्या तुमच्या भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. 

तूळ रास 

तूळ राशीसाठी हा योग स्थिरता आणणार आहे. जीवन संतुलित राहण्यास मदत होणार आहे. दीर्घकाळच्या समस्या हळूहळू कमी होणार असून आरोग्यात सुधारणार पाहिला मिळणार आहे. नातेसंबंधही सौहार्दपूर्ण राहणार आहे. एकूणच, हा काळ शांती आणि संतुलनाची भावना घेऊन येणार आहे.  

मीन रास 

तुमच्यासाठी गजकेसरी योग आत्म-जागरूकता वाढवणारा असणार आहे. तुम्ही स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या आरोग्यावरही लक्ष केंद्रित करणार आहात. जुने वाद मिटणार आहे. व्यावसायिकांना चांगला नफा प्राप्त होणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

