Astrology : रखडलेली कामं असो किंवा पैशाची चणचण, गजकेसरी योगामुळे या राशींच्या लोकांचे येणार अच्छे दिन!

Gajkesari Rajyog 2026 : हा महिना वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अतिशय खास आहे. या महिन्यात अनेक शुभ आणि सकारात्मक योग घडणार आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा राजयोग म्हणजे गजकेसरी असणार आहे. चंद्र आणि गुरू यांच्या युतीतून गजकेसरी योग निर्माण होत असतो. द्रिक पंचांगानुसार, 18 मे रोजी चंद्र मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. मिथुन राशीत पूर्वीपासून गुरू ग्रह विराजमान आहे. अशात मिथुन राशीत चंद्र आणि गुरूची भेट ही पाच राशींच्या लोकांसाठी अतिशय सकारात्मक ठरणार आहे. या लोकांसाठी जुना ताण कमी आणि प्रगतीचे मार्ग खुले होणार आहे. तुम्हाला आर्थिक फायदा मिळणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी चला पाहूयात.
गजकेसरी राजयोग तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जुने संघर्ष आणि मतभेद मिटणार असून आयुष्यात सकारात्मक बदल घडणार आहेत. या राजयोगामुळे तरुणांची चिंता कमी होण्यास मदत होणार आहे. आणि तुमच्या मनःशांती लाभणार आहे. व्यावसायिकांना चांगला नफा मिळणार असून आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे.
या लोकांसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल राहणार आहे. उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे घरखर्च भागवणे सोपे होणार असून समाधान मिळणार आहे. या काळात प्रवासाचे नियोजनही केले जाऊ शकते. तरुणांना स्वतःला समजून घेण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक संतुलन सुधारेल.
या लोकांसाठी नातेसंबंध आणि करिअर या दोन्ही बाबतीत हा राजयोग अतिशय सकारात्मक गोष्टी घेऊन आला आहे. अविवाहित व्यक्ती आपल्या वागणुकीने इतरांना प्रभावित करण्यात यश येणार आहे. नवीन नातेसंबंध सुरू होण्याचे संकेत आहेत. नोकरी आणि व्यवसायात असलेल्यांच्या उत्पन्नात वाढीचे चांगले संयोग जुळून आले आहेत. गुंतवणुकीच्या संधी या राजयोगात निर्माण होणार आहे. ज्या तुमच्या भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
तूळ राशीसाठी हा योग स्थिरता आणणार आहे. जीवन संतुलित राहण्यास मदत होणार आहे. दीर्घकाळच्या समस्या हळूहळू कमी होणार असून आरोग्यात सुधारणार पाहिला मिळणार आहे. नातेसंबंधही सौहार्दपूर्ण राहणार आहे. एकूणच, हा काळ शांती आणि संतुलनाची भावना घेऊन येणार आहे.
तुमच्यासाठी गजकेसरी योग आत्म-जागरूकता वाढवणारा असणार आहे. तुम्ही स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही तुमच्या आरोग्यावरही लक्ष केंद्रित करणार आहात. जुने वाद मिटणार आहे. व्यावसायिकांना चांगला नफा प्राप्त होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)