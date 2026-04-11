Astrology : चंद्र आणि राहूच्या ग्रहण योगापासून राहा सावध! 13 एप्रिलपासून 'या' 3 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात एकामागोमाग अडचणी येणार

Grahan Yog 2026 :  वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात कुठला ना कुठला ग्रह आपली स्थिती बदल असतो. कुंभ राशीत राहू विराजमान आहे आणि इथे लवकरच चंद्र प्रवेश करणार आहे. अशात राहू आणि चंद्र यांच्या युतीमधून वैदिक ज्योतिषशास्त्रातील अतिशय घातक असा ग्रहण योग निर्माण होतो. जो काही राशींच्या लोकांसाठी घातक असणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 11, 2026, 08:37 AM IST
Grahan Yog 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र हा अडीच दिवसात आपली स्थिती बदल असतो. तो सर्वात जलद गतीने एका राशीतून दुसर्‍या राशीत प्रवेश करत असतो. चंद्राचे हे गोचर अनेक वेळा शुभ तर काही वेळा घातक योग निर्माण करत असतो. पंचांगानुसार 13 एप्रिलला चंद्र कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. तर कुंभ राशीत पूर्वीपासूनच राहु विराजमान आहे. कुंभ राशीत चंद्र आणि राहुच्या मिलनामुळे घातक असा ग्रहण योग निर्माण झाला आहे. या अशुभ आणि धोकादायक ग्रहण योग तीन राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात भूकंप आणणार आहे. कुठल्या आहेत या तीन राशी पाहूयात. 

कर्क रास 

चंद्र आणि राहूच्या युतीमुळे होणारे ग्रहण या लोकांसाठी अशुभ मानला गेला आहे. चंद्राचे हे संक्रमण मानसिक तणाव आणणार आहे. ही युती तुमच्यासाठी भावनिक अस्थिरता निर्माण करणार आहे. त्यामुळे, या काळात कामाच्या ठिकाणी कोणतीही घाई किंवा निष्काळजीपणा तुम्हाला महागात पडणार आहे. त्याशिवाय, आर्थिक बाबींमध्ये जोखीम घेऊन नका. सध्या गुंतवणूक करण्यापासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे. छोट्या-छोट्या गोष्टी मनाला लावून घेतल्यास तुमच्या समस्या अधिक वाढणार आहे. 

कन्या रास

हा काळ कन्या राशीच्या लोकांसाठी संयमाची परीक्षा असणार आहे. ग्रहणाच्या अशुभ परिणामांमुळे तुमचा आत्मविश्वास कमी होणार आहे. शिवाय, तुमच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम पाहिला मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना एकाग्रतेचा अभाव अधिक जाणवणार आहे. या काळात, कोणतेही नवीन प्रकल्प किंवा मोठे बदल काही काळासाठी पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. आपल्या बोलण्यात संयम ठेवा आणि संघर्ष टाळा अन्यथा आयुष्यात समस्या वाढतील. 

 

हेसुद्धा वाचा - Astrology : 11 एप्रिलपासून 'या' चार राशींच्या लोकांच्या बँक बॅलेन्स दुप्पट - तिप्पट होणार; सूर्य, शनी, मंगळ, बुध यांचा चतुर्ग्रही योग देणार आर्थिक लाभ

 

मीन रास 

या राशीच्या लोकांसाठी देखील अशुभ असणार आहे. कौटुंबिक आणि वैयक्तिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची भीती आहे. राहूच्या अशुभ प्रभावामुळे वैवाहिक जीवनात विविध समस्या उद्भवणार आहे. त्यामुळे, आपल्या जीवनसाथी आणि कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधताना संयम बाळगा अन्यथा नात्यात तणाव येईल. याशिवाय, कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांवर आंधळा विश्वास ठेवू नका. तसंच, कोणत्याही महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर सही करण्यापूर्वी ती काळजीपूर्वक वाचा अन्यथा अडचणीत सापडाल. 

ग्रहण योगात हा उपाय नक्की करा!

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, या ग्रहण योग काळात अशुभ परिणाम कमी करण्यासाठी, या काळात 'ओम नमः शिवाय' चा जप तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. तसंच सोमवारी भगवान शिवाला जल अर्पण करणे चांगले असणार आहे. दानधर्मामुळे राहूचे नकारात्मक परिणाम देखील कमी होईल, अशा मान्यता वैदिक ज्योतिषशास्त्रात आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Tags:
grahan Yog 2026Rahu Chantra yuti 2026Moon Rahu conjunctionChandra Gochar 2026Moon transit Aquarius

इतर बातम्या

Maharashtra Weather Today 11 April : महाराष्ट्रातील अवकाळी...

महाराष्ट्र बातम्या