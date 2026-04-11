Astrology : चंद्र आणि राहूच्या ग्रहण योगापासून राहा सावध! 13 एप्रिलपासून 'या' 3 राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात एकामागोमाग अडचणी येणार

Grahan Yog 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र हा अडीच दिवसात आपली स्थिती बदल असतो. तो सर्वात जलद गतीने एका राशीतून दुसर्या राशीत प्रवेश करत असतो. चंद्राचे हे गोचर अनेक वेळा शुभ तर काही वेळा घातक योग निर्माण करत असतो. पंचांगानुसार 13 एप्रिलला चंद्र कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. तर कुंभ राशीत पूर्वीपासूनच राहु विराजमान आहे. कुंभ राशीत चंद्र आणि राहुच्या मिलनामुळे घातक असा ग्रहण योग निर्माण झाला आहे. या अशुभ आणि धोकादायक ग्रहण योग तीन राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात भूकंप आणणार आहे. कुठल्या आहेत या तीन राशी पाहूयात.
चंद्र आणि राहूच्या युतीमुळे होणारे ग्रहण या लोकांसाठी अशुभ मानला गेला आहे. चंद्राचे हे संक्रमण मानसिक तणाव आणणार आहे. ही युती तुमच्यासाठी भावनिक अस्थिरता निर्माण करणार आहे. त्यामुळे, या काळात कामाच्या ठिकाणी कोणतीही घाई किंवा निष्काळजीपणा तुम्हाला महागात पडणार आहे. त्याशिवाय, आर्थिक बाबींमध्ये जोखीम घेऊन नका. सध्या गुंतवणूक करण्यापासून दूर राहणे हिताचे ठरणार आहे. छोट्या-छोट्या गोष्टी मनाला लावून घेतल्यास तुमच्या समस्या अधिक वाढणार आहे.
हा काळ कन्या राशीच्या लोकांसाठी संयमाची परीक्षा असणार आहे. ग्रहणाच्या अशुभ परिणामांमुळे तुमचा आत्मविश्वास कमी होणार आहे. शिवाय, तुमच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम पाहिला मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना एकाग्रतेचा अभाव अधिक जाणवणार आहे. या काळात, कोणतेही नवीन प्रकल्प किंवा मोठे बदल काही काळासाठी पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. आपल्या बोलण्यात संयम ठेवा आणि संघर्ष टाळा अन्यथा आयुष्यात समस्या वाढतील.
या राशीच्या लोकांसाठी देखील अशुभ असणार आहे. कौटुंबिक आणि वैयक्तिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची भीती आहे. राहूच्या अशुभ प्रभावामुळे वैवाहिक जीवनात विविध समस्या उद्भवणार आहे. त्यामुळे, आपल्या जीवनसाथी आणि कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधताना संयम बाळगा अन्यथा नात्यात तणाव येईल. याशिवाय, कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांवर आंधळा विश्वास ठेवू नका. तसंच, कोणत्याही महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर सही करण्यापूर्वी ती काळजीपूर्वक वाचा अन्यथा अडचणीत सापडाल.
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, या ग्रहण योग काळात अशुभ परिणाम कमी करण्यासाठी, या काळात 'ओम नमः शिवाय' चा जप तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. तसंच सोमवारी भगवान शिवाला जल अर्पण करणे चांगले असणार आहे. दानधर्मामुळे राहूचे नकारात्मक परिणाम देखील कमी होईल, अशा मान्यता वैदिक ज्योतिषशास्त्रात आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)