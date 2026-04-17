English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
Mangal Uday 2026 : वैदिक पंचांगानुसार, ग्रहांचा स्वामी मंगळ 18 एप्रिलला  मीन राशीत उदय पावणार आहे. या परिणाम तीन राशींच्या लोकांच्या करिअर आणि व्यवसायवर होणार आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 17, 2026, 03:44 PM IST
Astrology : अक्षय्य तृतीयेपूर्वी 18 एप्रिलपासून 3 राशींच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ! मंगळ गोचर प्रॉपर्टी, नोकरी अन् वाहनासाठी लाभदायक

Mangal Uday 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रह आपल्या ठराविक वेळेनंतर एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करत असतो. ग्रहांच्या या संक्रमण म्हणजे वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांचं गोचर 12 राशीच्या लोकांवर परिणाम करत असतो. काहींसाठी तो सकारात्मक तर काहींसाठी तो नकारात्मक ठरतो. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अक्षय्य तृतीयेपूर्वी  18 एप्रिलला  ग्रहांचा स्वामी मंगळ मीन राशीत उदय पावणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ हा रक्त, भूमी, शौर्य, पराक्रम आणि क्रोध यांचा कारक मानला जातो. म्हणजे मंगळाची स्थिती बदलता वरील गोष्टींवर परिणाम होणार आहे. मंगळ उदय हा धनु, वृषभ आणि मिथुन राशींच्या लोकांसाठी सकारात्मक ठरणार आहे. या लोकांच्या करिअर आणि व्यवसायासाठी तो अतिशय प्रगतीचा ठरणार आहे. 

 

पंचांगानुसार, 18 एप्रिल रोजी पहाटे 1:52 वाजता, ग्रहांचा अधिपती मंगळ ग्रह, गुरूच्या अधिपत्याखालील मीन राशीत उगवणार आहे. जेव्हा मंगळ उगवत्या अवस्थेत असतो, तेव्हा त्याचा प्रभाव अधिक शक्तिशालीसोबत लाभदायक मानला जातो. धनु, वृषभ आणि मिथुन या राशींच्या लोकांवर काय सकारात्मक परिणाम होणार आहे पाहूयात. 

 

धनु रास

या राशीच्या लोकांसाठी मंगळ उदय अतिशय शुभ ठरणार आहे. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. तुमची ओळख कामाच्या ठिकाणी वाढणार आहे. मालमत्ता आणि वाहनांशी संबंधित लाभाचे संकेत मिळत आहेत. कुटुंबातील सदस्यांचा पाठिंबा तुम्हाला मिळणार आहे. पण दुसरीकडे रागावर नियंत्रण ठेवा नाहीतर कुटुंबात वाद होतील. 

वृषभ रास

या राशीच्या लोकांसाठी मंगळ उदय अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या बँक बॅलेन्स वाढणार असून लाभदायक ठरणार आहे. तुम्हाला आर्थिक फायदा होणार आहे. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळणार आहे. एवढंच नाही तर मंगळ उदयमुळे नोकरी करणाऱ्यांसाठी पदोन्नती किंवा पगारवाढीचे शुभ संकेत मिळत आहेत. मात्र आरोग्याबाबतचा निष्काळजीपणा तुम्हाला महागात पडू शकतो. 

मिथुन रास

मंगळाचा उदय या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्ण काळ घेऊन आला आहे. हे गोचर तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती घेऊन आला आहे. तुम्हाला नवीन नोकरी किंवा व्यवसायाच्या संधीही मिळणार आहे. सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होणार आहेत. मात्र, या काळात कामाचा ताण वाढणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला मानसिक ताण आणि थकवा जाणवणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
astrologyZodiac Predictions 2026zodiacReligion Newsशुभ योग

