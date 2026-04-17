Astrology : अक्षय्य तृतीयेपूर्वी 18 एप्रिलपासून 3 राशींच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ! मंगळ गोचर प्रॉपर्टी, नोकरी अन् वाहनासाठी लाभदायक

Mangal Uday 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक ग्रह आपल्या ठराविक वेळेनंतर एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करत असतो. ग्रहांच्या या संक्रमण म्हणजे वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांचं गोचर 12 राशीच्या लोकांवर परिणाम करत असतो. काहींसाठी तो सकारात्मक तर काहींसाठी तो नकारात्मक ठरतो. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अक्षय्य तृतीयेपूर्वी 18 एप्रिलला ग्रहांचा स्वामी मंगळ मीन राशीत उदय पावणार आहे.
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ हा रक्त, भूमी, शौर्य, पराक्रम आणि क्रोध यांचा कारक मानला जातो. म्हणजे मंगळाची स्थिती बदलता वरील गोष्टींवर परिणाम होणार आहे. मंगळ उदय हा धनु, वृषभ आणि मिथुन राशींच्या लोकांसाठी सकारात्मक ठरणार आहे. या लोकांच्या करिअर आणि व्यवसायासाठी तो अतिशय प्रगतीचा ठरणार आहे.
पंचांगानुसार, 18 एप्रिल रोजी पहाटे 1:52 वाजता, ग्रहांचा अधिपती मंगळ ग्रह, गुरूच्या अधिपत्याखालील मीन राशीत उगवणार आहे. जेव्हा मंगळ उगवत्या अवस्थेत असतो, तेव्हा त्याचा प्रभाव अधिक शक्तिशालीसोबत लाभदायक मानला जातो. धनु, वृषभ आणि मिथुन या राशींच्या लोकांवर काय सकारात्मक परिणाम होणार आहे पाहूयात.
या राशीच्या लोकांसाठी मंगळ उदय अतिशय शुभ ठरणार आहे. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. तुमची ओळख कामाच्या ठिकाणी वाढणार आहे. मालमत्ता आणि वाहनांशी संबंधित लाभाचे संकेत मिळत आहेत. कुटुंबातील सदस्यांचा पाठिंबा तुम्हाला मिळणार आहे. पण दुसरीकडे रागावर नियंत्रण ठेवा नाहीतर कुटुंबात वाद होतील.
या राशीच्या लोकांसाठी मंगळ उदय अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या बँक बॅलेन्स वाढणार असून लाभदायक ठरणार आहे. तुम्हाला आर्थिक फायदा होणार आहे. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळणार आहे. एवढंच नाही तर मंगळ उदयमुळे नोकरी करणाऱ्यांसाठी पदोन्नती किंवा पगारवाढीचे शुभ संकेत मिळत आहेत. मात्र आरोग्याबाबतचा निष्काळजीपणा तुम्हाला महागात पडू शकतो.
मंगळाचा उदय या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्ण काळ घेऊन आला आहे. हे गोचर तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती घेऊन आला आहे. तुम्हाला नवीन नोकरी किंवा व्यवसायाच्या संधीही मिळणार आहे. सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होणार आहेत. मात्र, या काळात कामाचा ताण वाढणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला मानसिक ताण आणि थकवा जाणवणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)