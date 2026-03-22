Astrology : पापी ग्रह केतू 5 राशींच्या लोकांसाठी अत्यंत अशुभ; आर्थिक आणि मानसिक समस्या वाढणार...

Ketu Transit 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, केतूचा नक्षत्र बदल हा एक अत्यंत प्रभावशाली असून लवकरच होणार आहे. पापी केतू मघा नक्षत्रात प्रवेश करणार असल्याने ही स्थिती 5 राशींच्या लोकांसाठी अशुभ ठरणार आहे असं मानलं गेलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 22, 2026, 09:01 PM IST
Ketu Transit 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रत्येक महिन्यात ग्रह आपली स्थिती बदलत असतो. एका ठराविक वेळेनंतर ग्रहाचे गोचर होतं असतं. लवकरच पापी केतू ग्रह आपली स्थिती बदलणार आहे, त्यामुळे हे संक्रमण लोकांच्या जीवनावर परिणाम करणार आहे. 12 राशींपैकी 5 राशींच्या लोकांसाठी अतिशय अशुभ मानलं गेलं आहे. 

कधी करणार केतू गोचर?

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार 22 एप्रिल 2026 ला रहस्यमय ग्रह केतू आपल्याच मालकीच्या माघ नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. केतू ग्रहाचा गोचर हा पाच राशींच्या आयुष्यावर होणार आहे.  माघ नक्षत्र हे पूर्वज आणि शक्तीशी संबंधित आहे. त्यामुळे केतूचे गोचर अनेक राशींसाठी अशांततेचे ठरणार आहे.  कोणत्या पाच राशींच्या लोकांवर नकारात्मक परिणाम होणार पाहूयात. 

मेष रास 

या राशीच्या लोकांसाठी केतूचं मघा नक्षत्रातील संक्रमण मानसिक गोंधळ निर्माण करणारं ठरणार आहे. केतूच्या अशुभ प्रभावामुळे कामात अनावश्यक विलंब येणार आहेत. एवढंच नाहीतर मुलांबद्दल तुमची चिंता वाढणार आहे. तर प्रेमसंबंधांमध्येही गैरसमज निर्माण होतील. तसंच या काळात घाईघाईने गुंतवणूक करणे टाळावे, कारण त्यात मोठे नुकसान होण्याचे संकेत आहेत. 

मिथुन रास 

या राशीच्या  व्यक्तींसाठी, या संक्रमणामुळे कौटुंबिक कलह निर्माण होणार आहे. तुमच्या भावंडांसोबत तुमचे वैचारिक मतभेद होण्याचे संकेत आहेत. तुमच्यामध्ये धैर्य आणि शौर्याची कमतरता जाणवणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या कामात अडथळा येणार आहेत. या काळात, तुमच्या संभाषणांमध्ये स्पष्टता ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. तर संघर्ष टाळा.

 

कन्या रास 

या राशीच्या व्यक्तींनी आपल्या आरोग्याबाबत आणि छुपे शत्रूंबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असणार आहे. अनपेक्षित खर्चामुळे तुमचे बजेट बिघडणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी मतभेद होण्याचे संकेत आहेत. आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष चुकूनही करु नका. एवढंच नाही तर या काळात कर्जही घेऊ नका. 

वृश्चिक रास 

या राशीच्या स्वामी मंगळ असून, केतूचा प्रभाव मंगळासारखाच असणार आहे. पण मघा नक्षत्रातील केतूच्या उपस्थितीमुळे तुमच्या करिअरमध्ये अस्थिरता येणार आहे. नोकरीत बदली किंवा वरिष्ठांशी मतभेद होण्याचे संकेत आहेत. तुमच्या वडिलांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता सतावरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी संयम ठेवा आणि तसंच वादविवादपासून दूर रहा. 

मीन रास 

या गोचरामुळे या  राशीच्या व्यक्तींना मानसिक अस्वस्थता जाणवणार आहे. अनावश्यक धावपळ आणि कायदेशीर समस्या उद्भवणार आहे. आर्थिक नुकसान होण्याचे मोठं संकट कोसळणार आहे. तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्याशिवाय गुंतवणुकीचे निर्णय घेऊ नका, कारण यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याचे दाट शक्यता आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

