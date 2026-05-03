Astrology : सोमवार 4 मे रोजी बुध आणि शुक्र तयार करणार चालीसा योग! 4 राशीच्या लोकांवर पैसांचा पाऊस, प्रेमात गोडवा अन् भरपूर प्रसिद्धी

Chalisa Yog : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार एका ठराविक वेळेनंतर ग्रह आणि नक्षत्र आपली स्थिती बदलत असतात. ज्यात कधी ग्रहांचा संयोग शुभ तर कधी अशुभ योग निर्माण करत असतात. असाच एक शुभ आणि अतिशय भाग्यशाली योग सोमवार 4 मे रोजी घडणार आहे. ग्रहांचा राजकुमार, अधिपती बुध आणि सुख, समृद्धी आणि संपत्तीचा कारक शुक्र एकत्र येणार आहे. या बुध आणि शुक्र यांच्या संयोगातून अतिशय भाग्यशाली चालीसा योग निर्माण होणार आहे. हा एक अद्भूत ग्रहयोग मानला जातोय. बुध हा बुद्धिमत्ता,कर्क आणि संवादचा कारक मानला जातो. त्यात शुक्राची साथ ही चार राशीच्या लोकांसाठी आयुष्य बदलणारा ठरणार आहे. त्यात सूर्य आणि बुध यांच्या युतीमुळे बुधादित्य योग देखील सक्रिय असणार आहे. या दोन्ही योगामुळे चार राशींसाठी आयुष्यातील सुवर्णकाळ सुरू होणार आहे.
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार दोन ग्रह एकमेकांपासून 40 डिग्री कोणीय अवस्थेत येतात, तेव्हा चालीसा योग कुंडलीत तयार होत असतो. खरंतर हा अतिशय दुर्मिळ योग असून तो चार राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक ऊर्जा, यश आणि आर्थिक मजबूती आणणार आहे. कोणत्या आहेत त्या चार राशी जाणून घ्या.
तुमच्यासाठी सोमवारनंतर आयुष्यात सकारात्मक बदल घडणार आहे. ऊर्जा आणि प्रगती तुमचा दरवाजा ठोठवणार आहे. करिअरमध्ये नवीन संधी तुमच्या आयुष्यात नवीन बदल घडवेल आणि यशाकडे तुम्ही वाटचाल करणार आहात. अगदी अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहे. तुमचं बँक बॅलेन्स सुधारणार आहे. तर व्यवसायिकांसाठीही हा योग अतिशय भाग्यशाली ठरणार ाहे. पण कुठलीही घाई करु नका.
चालीसा हा दुर्मिळ योग या राशीच्या लोकांसाठी वरदान ठरणार आहे. बुधाच्या आशीर्वादाने तुमची वाणी आणि बुद्धीवर सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. आयुष्यात नवीन सुरुवात होणार आहे. अगदी नोकरी बदलण्याचे संकेत आहेत. एवढंच नाहीतर पैशांचा ओघ वाढणार आहे. नातेसंबंध अधिक सुसंवादी राहणार आहे. मानसिक शांती तुम्हाला आनंद देणार आहे. सर्जनशील कामांमधील आवड तुम्हाला एक नवीन सुरुवात देणार आहे.
या लोकांसाठी चालीसा योग आनंदाचे अनेक क्षण घेऊन आला आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रतिमा उंचावणार आहे. सर्वत्र तुमचं कौतुक होणार आहे. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रगती पाहून तुम्ही आनंदाने आयुष्य भरून जाणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत स्थितीत येणार आहे. पैशांचा ओघ वाढणार असून तुम्हाला पैशा कमवण्यासाठी नवीन संधी मिळणार आहे. प्रवासातून फायदा मिळणार आहे.
चालीसा योग तुमच्यासाठी शुभ काळ घेऊन आला आहे. शुक्र आणि बुधाचा संयोग तुम्हाला आनंदच आनंद देणार आहे. शुक्राच्या प्रभावामुळे तुमच्या सुखसोयी आणि ऐश्वर्य वाढणार आहे. करिअरमध्ये प्रगती, पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल आणणार आहे. व्यवसायिकांचा बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. त्यांना खासकरून भागीदारी यशस्वी मिळण्याचे संकेत आहेत. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)