Astrology : लवकरच मंगळ गोचरमुळे रूचक योग! पुढचे 45 दिवस 'या' लोकांसाठी राजेशाही थाट

Mangal Gochar 2026 : ग्रहांचा सेनापती मंगळ लवकरच येत्या सोमवारी 11 मे 2026 रोजी मेष राशीत गोचर करेल. मंगळ ग्रह मेष राशीत पुढचे 45 दिवस म्हणजे 21 जूनपर्यंत राहणार आहे.
Ruchak Yog : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार एका ठराविक वेळेनंतर ग्रह आपली स्थिती बदलतात. त्यानुसार ग्रहांचा सेनापती मंगळ मीन राशीतून मेष राशीत गोचर करणार आहे. जेव्हा मंगळ स्वतःच्या राशी मेष प्रवेश केल्यामुळे रूचक योग निर्माण करणार आहे. 11 मे 2026 रोजी दुपारी 12.47 मिनिटांनी मंगळ स्वतःच्या घरात म्हणजे मेष राशीत गोचर करणार आहे. त्यात संयोग म्हणजे सोमवारी मंगळ गोचर होणार आहे आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवार आहे. हा अतिशय शुभ योग आहे. तर मंगळ मेष राशीत 45 दिवस म्हणजे 21 जूनपर्यंत असणार आहे.
मंगळ हा ऊर्जा, साहस, पराक्रम, जमीन, आत्मविश्वास, ताकद आणि नेतृत्वाची क्षमतेचा कारक आहे. त्यामुळे आता पुढील 45 दिवस हे सहा राशींच्या लोकांसाठी राजेशाही थाटाचे असणार आहे.
मिथुन रास - मंगळ गोचर या राशीच्या लोकांसाठी अतिशय सकारात्मक असणार आहे. तुमच्या करिअरमध्ये प्रचंड यश मिळणार आहे. रुचक योग तुम्हाला प्रसिद्धी देणार आहे. तुम्हाला यश प्राप्त होणार आहे. बेरोजगार व्यक्तींनाही त्यांच्या इच्छित ठिकाणी नोकरी मिळण्याचे संकेत आहेत. तुम्हाला व्यवसायात यश मिळणार आहे. या राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या कौटुंबिक जीवनातही सकारात्मक बदल पाहिला मिळणार आहे. शेअर बाजारातून नफा प्राप्त होणार आहे.
कर्क रास - मंगळ गोचरामुळे अचानक आर्थिक लाभ मिळणार आहे. रुचक योग तुमच्यासाठी यशाची पायरी चढण्यास मदत करणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या योजनांना यश मिळणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित फायदा होणार आहे. तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडणार आहात. काही लोकांना परदेशी कंपन्यांमध्ये काम करण्याची संधीेच संयोग आहे.
सिंह रास - मंगळ ग्रहाचे मेष राशीत गोचर सिंह राशीच्या लोकांसाठा फायदेशीर ठरणार आहे. या दिवसांमध्ये तुमचा मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढणार आहे. नवीन वाहन खरेदीचे शुभ संकेत आहेत. पगारवाढही होण्याचे चिन्ह आहे.
मेष रास - मेष राशीतच मंगळाचे गोचर झाल्यामुळे बँक बलेन्स वाढणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचे संकेत मिळणार आहेत. वडिलोत्पार्जित संपत्तीतून तुम्हाला चांगला लाभ मिळणार असून अनेक शुभ योगाचा लाभ तुम्हाला प्राप्त होणार आहे.
वृश्चिक रास - वृश्चिक राशीच्या लोकांना मंगळ गोचर धनलाभाचे उत्तम योग घेऊन आला आहे. उत्पन्नाचे नवे मार्ग तुम्लहाला गवसणार आहे. तसंच तुम्हाला गुंतवणुकीतून दुप्पट पैसा मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)