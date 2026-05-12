/Astrology : शनि जयंती 15 की 16 मे, कधी आहे? या राशीच्या लोकांवर असणार शनिदेवाची कृपा, नोकरी, व्यवसायात लाभ

Shani Jayanti 2026 : वैशाख अमावस्याला शनि जयंती साजरी करण्यात येते. शनिदेवाचा नाव घेतल्यास भल्याभल्या माणसाला घाम फुटतो. पण ही शनि जयंती चार राशींच्या लोकांसाठी करिअर, आर्थिक लाभ, कौटुंबिक सुख आणि मानसिक शांती घेऊन येणार आहे.
Shani Jayanti 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार यंदा वैशाख अमावस्येला शनि जयंती असणार आहे. अनेक जाचक शनि जयंतीबाबत संभ्रमात आहे. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं की, यंदा शनि जयंती ही 16 मे 2026 असणार आहे. यादिवशी पंचांगानुसार, या दिवशी चंद्र दुहेरी गोचर असणार आहे. ज्यामुळे चारही राशींच्या लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल पाहिला मिळणार आहे. शनि जयंती ही शनिदेवाला सर्मपित आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, शनिदेव याच दिवशी प्रकट झाले होते, त्यामुळे देशभरातील भक्त पूजा, उपवास आणि दानधर्माद्वारे त्यांचा आशीर्वाद मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. कारण शनिदेव कर्मादाता आणि न्यायदेवता मानला जातो. तो जाचकाला त्याच्या कर्मानुसार फळ देतो.
16 मे रोजी सायंकाळी 5:29 वाजता चंद्र कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. यानंतर, रात्री 10:46 वाजता चंद्र वृषभ राशीत गोचर करणार आहे. चंद्राच्या या दुहेरी गोचरामुळे मानसिक स्थिरता, आर्थिक प्रगती आणि कौटुंबिक सलोखा मजबूत होण्यास चार राशींना त्याचा फायदा होणार आहे.
शनि जयंतीच्या दिवशी होणारा हा योग या राशीच्या लोकांसाठी अतिशय शुभ ठरणार आहे. हा काळ नवीन व्यावसायिक जबाबदाऱ्या आणि पदोन्नतीच्या संधी मिळणार आहे. जे एकाच संस्थेत दीर्घकाळ काम करत आहेत, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून नवीन जबाबदाऱ्या देण्यात येणार आहे. उत्पन्नात वाढ होणार आहे. आई-वडिलांसोबत वेळ घालवल्याने कौटुंबिक संबंध अधिक दृढ होण्यास मदत मिळणार आहे.