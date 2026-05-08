/Astrology : 3 राशीच्या लोकांसाठी कठीण काळ! 19 मेपर्यंत शुक्र नक्षत्र गोचरमुळे होणार मोठं नुकसान

Shukra Gochar : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात प्रत्येक ग्रह आपल्या आयुष्यातील गोष्टींशी जुळले आहेत. त्यातील शुक्र ग्रह हा सुख, समृद्धी आणि ऐश्वर्याचं प्रतीक मानला जातो. पंचांगानुसार आज रात्री 9.51 वाजता शुक्र ग्रह पूर्वाषाढा नक्षत्रात गोचर म्हणजे प्रवेश करणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र पूर्वाषाढा नक्षत्र गोचर हे तीन राशीच्या लोकांसाठी अशुभ मानले जाणार आहे. कारण शुक्र हा त्याचा स्वगृही म्हणजे स्वत:च्या घरात प्रवेश करणार आहे. हे शुक्र गोचर काही राशीच्या लोकांसाठी कठीण काळ घेऊन येणार आहे. या लोकांनी आज रात्रीपासून 19 मेपर्यंत विशेष सावधगिरी बाळगावी, असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलंय. कारण शुक्र पूर्वाषाढा नक्षत्रात 19 मेपर्यंत राहणार आहे.
या तीन राशीच्या लोकांचं होणार मोठं नुकसान!
कन्या रास - शुक्र नक्षत्र गोचर हे या राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक अडचणीच ठरणार आहे. तुमच्या खर्चात अचानक वाढ होणार आहे. तुमचं बजेट कोलडणार आहे. तुमच्यावर मानसिक ताणही वाढणार आहे. तर कामाच्या ठिकाणी सावध रहा.
वृश्चिक रास - शुक्र नक्षत्र गोचर तुमच्या आरोग्यासाठी घातक ठरणार आहे. तुमच्या वाणीमुळे नात्यांमध्ये तणाव निर्माण होणार आहे. तुमच्या बोलण्यामुळे कुटुंबातील सदस्य किंवा मित्र दुखावला जाणार आहे. गुंतवणुकीतही कोणते बदल किंवा व्यवहार करु नका.
मकर रास - शुक्र गोचर या राशीच्या लोकांसाठी कामात अडथळा निर्माण करणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीपथावर असलेले प्रकल्पांना रोख लागणार आहे. वाहन चालवताना विशेष काळजी घ्या. कायदेशीर कागदापत्रांवर सही करताना काळजी घ्या.
हे करा उपाय - या लोकांनी खासकरुन शुक्रवारी दूध, दही, साखर किंवा पांढऱ्या मिठाई यासारखे पांढरे वस्तूंच दान करणे तुम्हाला हिताचे ठरेल.
चार राशींच्या लोकांसाठी शुक्र गोचर आणणार सोनेरी दिवस
मिथुन रास - तुमच्यासाठी शुक्र गोचर सकारात्मक ठरणार आहे. जोडीदारासोबतचं नातं अधिक बळकट होणार आहे. हा गोचर तुमच्या करिअरसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक बाजू मजबूत होणार आहे. मानसिकदृष्ट्या व्यक्ती पूर्वीपेक्षा जास्त शांत राहणार आहे.
कर्क रास - तुमच्यासाठी करिअरमध्ये शुक्र गोचर यशाची वाटचाल घेऊन आला आहे. तुमच्या पदात आणि प्रतिष्ठेत वाढ पाहिला मिळणार आहे. व्यावसायिकांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढणार आहे. कौटुंबिक जीवनात आनंद असणार आहे. मानसिक ताण कमी होणार आहे.
तूळ रास - तुमच्यासाठी अत्यंत शुभ ठरणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार असून करिअरमध्ये शुभ संकेत असणार आहे. नवीन नोकरी किंवा पदोन्नतीचे संकेत आहेत. प्रेम जीवनात हा काळ अत्यंत रोमँटिक राहणार आहे. नातेसंबंध अधिक घट्ट होणार आहे.
धनु रास - करिअर आणि व्यवसायात जलद प्रगती होणार आहे. नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी हा काळ अनुकूल असणार आहे. नोकरदार व्यक्तींना वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. प्रेम जीवनात आत्मविश्वास वाढणार आहे. तर नात्यांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)