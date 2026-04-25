English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भविष्य
Astrology : 30 एप्रिलपासून 3 राशींच्या लोकांवर कोसळणार दुःखाचा डोंगर! ग्रहांचा अधिपती बुधाचे गोचर ठरणार त्रासदायक

Budh Gochar 2026 : ग्रहांचा अधिपती असलेल्या बुधाचे गोचर तीन राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात दुःखाचा डोंगर आणणार आहे, असा दावा ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांनी केला आहे. ज्योतिषी आनंद भारद्वाज यांनी या काळात जाचकाने सावधगिरीने राहणे गरजेचे असणार आहे.  

नेहा चौधरी | Updated: Apr 25, 2026, 07:46 AM IST
Budh Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांचा अधिपती बुध ग्रह जो तर्क, चतुरता, गणित, व्यापार याचा कारक आहे, तो लवकरच आपली स्थिती बदलणार आहे. बुध गोचर हे तीन राशीच्या लोकांसाठी आव्हान, मानसिक ताण आणि आर्थिक संकट घेऊ येणार आहे. अगदी नात्यांमध्ये गैरसमज वाढणार आहेत. त्यामुळे जाचकाचा निष्काळजीपणा या काळात महाग पडू शकतो, असं ज्योतिषी आनंद भारद्वाज सांगतात. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रसिद्ध ज्योतिराचार्य आनंद भारद्वाज यांनी बुध ग्रहाची स्थिती पाहून सांगितलं आहे की, एप्रिल महिन्याचा शेवटचा दिवस म्हणजे 30 एप्रिल 2026 बुध संध्याकाळी 6.55 वाजता मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. या राशीत बुध 15 मे 2026 पर्यंत असणार आहे. बुध गोचरमुळे तीन राशींना सर्तक राहण्याचा इशारा दिला आहे. 

वृषभ रास

बुध गोचरमुळे 15 दिवस कठीण असणार आहे. त्यांना आरोग्याच्या समस्या त्रासदायक ठरणार असून रुग्णालयात जाण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार आहे. जुने आजार पुन्हा डोकं वर काढणार आहे. तर कामाच्या ठिकाणी अडथळे, नुकसान आणि अपयशाचा सामना या लोकांना करावा लागणार आहे. मानसिक ताण राहणार आहे. ज्याचा परिणाम तुमच्या निर्णय क्षमतेवर होणार आहे. या काळात वाणीवर नियंत्रण ठेवा. अन्यथा नात्यांमध्ये संघर्ष आणि दुरावा येण्याची चिन्ह आहेत. 

कर्क रास 

बुध गोचर या राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक असणार आहे. मानसिक अस्वस्थता वाढणार आहे. तणाव वाढणार आहे. याचा परिणाम कामावर होणार आहे. व्यवसायिकांना तोटा होणार आहे. आर्थिक गणित बिघडणार आहे. आर्थिक व्यवहार महागात पडण्याची शक्यता आहे. घाईने घेतलेले निर्णय हानिकारक ठरण्याचे संकेत आहेत. शिवाय, वाहन चालवताना थोडासाही निष्काळजीपणा अपघाताला कारणीभूत ठरू शकतो, त्यामुळे अत्यंत सावधगिरीने वाहन चालवा. 

मीन रास
 

या राशीच्या लोकांसाठी 15 दिवस सर्वात कठीण काळ असणार आहे. पैशांची गणित चुकतील. त्यामुळे अनावश्यक खर्च महागात पडले. या काळात वाणीवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. तुमची एक चूक नात्यांमध्ये तणाव वाढवेल. कुटुंबातील सदस्य किंवा जवळच्या मित्रांशी मतभेदाचे दाट संकेत बुध ग्रहाची स्थिती देत आहेत. परिस्थिती अधिक बिघडू नये यासाठी संयम आणि समजूतदारपणा दाखवणे हिताचे ठरणार आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
astrologyZodiac Predictions 2026zodiacReligion NewsAstro Tips

इतर बातम्या

आयपीएल 2026 दरम्यान मैदानात मोठा अपघात, रक्तबंबाळ झाला खेळा...

स्पोर्ट्स