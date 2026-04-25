Astrology : 30 एप्रिलपासून 3 राशींच्या लोकांवर कोसळणार दुःखाचा डोंगर! ग्रहांचा अधिपती बुधाचे गोचर ठरणार त्रासदायक

Budh Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांचा अधिपती बुध ग्रह जो तर्क, चतुरता, गणित, व्यापार याचा कारक आहे, तो लवकरच आपली स्थिती बदलणार आहे. बुध गोचर हे तीन राशीच्या लोकांसाठी आव्हान, मानसिक ताण आणि आर्थिक संकट घेऊ येणार आहे. अगदी नात्यांमध्ये गैरसमज वाढणार आहेत. त्यामुळे जाचकाचा निष्काळजीपणा या काळात महाग पडू शकतो, असं ज्योतिषी आनंद भारद्वाज सांगतात.
प्रसिद्ध ज्योतिराचार्य आनंद भारद्वाज यांनी बुध ग्रहाची स्थिती पाहून सांगितलं आहे की, एप्रिल महिन्याचा शेवटचा दिवस म्हणजे 30 एप्रिल 2026 बुध संध्याकाळी 6.55 वाजता मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. या राशीत बुध 15 मे 2026 पर्यंत असणार आहे. बुध गोचरमुळे तीन राशींना सर्तक राहण्याचा इशारा दिला आहे.
बुध गोचरमुळे 15 दिवस कठीण असणार आहे. त्यांना आरोग्याच्या समस्या त्रासदायक ठरणार असून रुग्णालयात जाण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार आहे. जुने आजार पुन्हा डोकं वर काढणार आहे. तर कामाच्या ठिकाणी अडथळे, नुकसान आणि अपयशाचा सामना या लोकांना करावा लागणार आहे. मानसिक ताण राहणार आहे. ज्याचा परिणाम तुमच्या निर्णय क्षमतेवर होणार आहे. या काळात वाणीवर नियंत्रण ठेवा. अन्यथा नात्यांमध्ये संघर्ष आणि दुरावा येण्याची चिन्ह आहेत.
बुध गोचर या राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक असणार आहे. मानसिक अस्वस्थता वाढणार आहे. तणाव वाढणार आहे. याचा परिणाम कामावर होणार आहे. व्यवसायिकांना तोटा होणार आहे. आर्थिक गणित बिघडणार आहे. आर्थिक व्यवहार महागात पडण्याची शक्यता आहे. घाईने घेतलेले निर्णय हानिकारक ठरण्याचे संकेत आहेत. शिवाय, वाहन चालवताना थोडासाही निष्काळजीपणा अपघाताला कारणीभूत ठरू शकतो, त्यामुळे अत्यंत सावधगिरीने वाहन चालवा.
या राशीच्या लोकांसाठी 15 दिवस सर्वात कठीण काळ असणार आहे. पैशांची गणित चुकतील. त्यामुळे अनावश्यक खर्च महागात पडले. या काळात वाणीवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. तुमची एक चूक नात्यांमध्ये तणाव वाढवेल. कुटुंबातील सदस्य किंवा जवळच्या मित्रांशी मतभेदाचे दाट संकेत बुध ग्रहाची स्थिती देत आहेत. परिस्थिती अधिक बिघडू नये यासाठी संयम आणि समजूतदारपणा दाखवणे हिताचे ठरणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)