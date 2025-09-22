Astrology : 'या' राशींचं पहिलं लग्न टिकत नाहीत'; दुसऱ्या लग्नाचा असतो योग, तुमची रास कोणती?

Astrology : लग्न हे दोन जीवांचं मिलनासह दोन कुटुंबाच मिलन असतं. हा प्रत्येक जोडप्याच्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर क्षण असतो. आपल्या जोडीदाराने आपल्यावर प्रेम करावे, नात्यात विश्वास असोवा, आदर मिळावा असं वाटतं. पण प्रत्येकाला लग्नात हे सगळं मिळतं असं नाही. अनेकांना लग्नात अविश्वास आणि प्रेमभंग मिळतो. लग्न हे दोन अनोळखी व्यक्तीमध्ये होतं, तर आजकाल प्रेम विवाह जास्त प्रमाणात होत आहे. तरीदेखील स्वभाव जुळले नाहीत आणि त्यानंतर नात्यात तणाव येतो. अनेक वेळा नात्यात दुसऱ्याची एन्ट्री होते आणि त्या नात्याला तडा जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार राशीनुसार आणि त्यांच्या कुंडलीनुसार भविष्याबद्दल सांगितलं जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार 12 पैकी 4 राशी अशा असतात ज्यांचे पहिले लग्न टिकत नाही, आणि त्यांच्या आयुष्यात दुसऱ्या लग्नाचा योग असतो. कोणत्या असतात त्या राशी पाहूयात.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या नातेसंबंधात स्थिरता आणि सुरक्षितता कायम लागते. जर पहिल्या लग्नात या अपेक्षांची पूर्तता होत नसेल तर अशी लोक नवीन जोडीदाराच्या शोधतात जातात. या राशीची लोकांना असमाधानकारक नात्यात जास्त काळ टिकत नाहीत.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, या राशी अतिशय भावनिक असतात. त्यामुळे जर लग्नात त्यांना कमी लेखलं गेलं किंवा गैरसमज झाल्यास ते त्या नात्यातून बाहेर पडत घटस्फोट घेतात. त्याशिवाय ते भावनिक आधार जिथे मिळतो अशा माणसाशी दुसरं लग्न करतात. वृश्चिक एक अशी रास आहे, जी गैरवापर करणाऱ्या नात्यात राहण्यास त्यांना अजिबात आवडत नाही.
या राशीला त्यांच्या नातेसंबंधांमध्ये सुसंवाद आणि संतुलनाची कदर हवी असते. जर त्यांच्या पहिल्या लग्नात त्यांना हवा असलेला मान सन्मान किंवा समतोल मिळाला नाही तर ते लग्न मोडतात. पुढे त्या अशा जोडीदाराचा शोध घेतात तो त्यांना मिळाल्यावर ते दुसरं लग्न करतात.
या राशीचे लोक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक इच्छांना खूप महत्त्व देत असतात. त्यांना असे वाटू शकतं की, विवाह त्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणत आहेत. जर त्यांचे पहिले लग्न त्यांच्या स्वातंत्र्यावर अडथळा आण आहे अस त्यांना वाटलं तर ते पहिल्या लग्नातून घटस्फोट घेतात. त्यांची ही अपेक्षा जिथे पूर्ण होते तिथे त्या पुन्हा लग्न बंधनात अडकतात.
खरं तर हा ज्योतिषशास्त्रात कुंडली आणि राशीनुसार काही अंदाज सांगतात. नाते आणि लग्न हे टिकवणे हे त्या दोन व्यक्तीवर अवंलबून असतं. जिथे प्रेम, विश्वास असतो तिथे इतर कुठल्याही गोष्टी महत्त्वाच्या नसतात.
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)