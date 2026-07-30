/ऑगस्टमध्ये श्रावण महिन्याला कधी सुरुवात? श्रावण सोमवारपासून नागपंचमी ते रक्षाबंधन जाणून तारखा

आता ऑगस्ट महिन्याला सुरुवात होणार. यंदा अधिक मास आल्यामुळे या वर्षातील सर्व सणवार पुढे ढकलल्या गेले आहेत. या वर्षातील आठवा महिन्यातील मराठी महिना श्रावणालाही सुरुवात होणार आहे. श्रावण महिन्यासोबत सण उत्सावाला सुरुवात होते. ऑगस्ट महिन्याची सुरुवात ही संकष्टी चतुर्थीने होणार आहे.
उत्तर भारतीय पंचांगानुसार त्यांच्या महिन्याला पौर्णिमेपासून सुरुवात होते. त्यामुळे आजपासून 30 जुलैपासून श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली आहे. त्यांच्या पहिला श्रावण सोमवार हा 3 ऑगस्टला असणार आहे. पण मराठी पंचांगानुसार नवीन महिन्याला अमावस्येपासून सुरुवात होते. त्यानुसार 12 ऑगस्टला आषाढ अमावस्या झाल्यानंतर 13 ऑगस्टपासून श्रावण महिन्याला सुरुवात होणार आहे.
तर महाराष्ट्रात नागपंचमीच्या दिवशी पहिला श्रावण सोमवार 17 ऑगस्टला असणार आहे. त्यानंतर 24 ऑगस्टला दुसरा श्रावणी सोमवार, 31 ऑगस्ट तिसरा श्रावणी सोमवार आणि 7 सप्टेंबरला चौथा श्रावणी सोमवार असणार आहे. श्रावण महिन्या हिंदू धर्मात अतिशय पवित्र आणि महादेवाचा प्रिय महिना आहे. तर महिलांसाठी हा महिना अतिशय महत्त्वाचा असतो.