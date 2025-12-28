तळहातावर दिसणारे क्रॉस चिन्ह काय सांगते? हस्तरेषाशास्त्रानुसार जाणून घ्या शुभ-अशुभ संकेत

Hastrekha Vidya: कोणत्याही व्यक्तीचे भविष्य, स्वभाव आणि आयुष्यात येणाऱ्या चढ-उतारांचा अंदाज लावण्यासाठी ज्योतिषशास्त्र आणि हस्तरेषाशास्त्र महत्त्वाची भूमिका बजावते. सामुद्रिक शास्त्रानुसार, तळहातावरील रेषा, पर्वत आणि त्यावर तयार होणारी विविध चिन्हे व्यक्तीच्या जीवनाशी थेट जोडलेली असतात. हस्तरेषांचा सखोल अभ्यास करून एखाद्या व्यक्तीच्या यश-अपयशापासून ते स्वभाव, आरोग्य आणि नशिबापर्यंत अनेक गोष्टी जाणून घेता येतात.
रेषांसोबतच तळहातावर दिसणारी चिन्हेही खूप महत्त्वाची मानली जातात. यामध्ये शुभ आणि अशुभ दोन्ही प्रकारची चिन्हे असतात. त्यापैकी क्रॉस (✖) चिन्ह हे प्रामुख्याने अशुभ मानले जाते. हे चिन्ह हाताच्या वेगवेगळ्या पर्वतांवर दिसल्यास त्याचा व्यक्तीच्या आयुष्यावर वेगवेगळा परिणाम होतो. काही ठिकाणी हे चिन्ह संघर्ष, अपयश किंवा मानसिक अस्वस्थतेकडे इशारा करते, तर काही ठिकाणी याचा विशेष नकारात्मक परिणाम होत नाही. चला जाणून घेऊया तळहातावरील क्रॉस चिन्हाचा अर्थ आणि त्याचे परिणाम.
शनि ग्रहाचा क्रॉस चिन्ह
मधल्या बोटाखाली असलेल्या शनि क्षेत्रात क्रॉस असून तो भाग्यरेषेला स्पर्श करत असेल, तर अशा व्यक्तीला अपघाताचा धोका असतो. फक्त शनि क्षेत्रावर क्रॉस असल्यास व्यक्ती निराशावादी आणि आळशी स्वभावाची असते.
सूर्य ग्रहाचा क्रॉस
अनामिका बोटाखाली क्रॉस असल्यास व्यक्तीला यश मिळवण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागतो आणि अनेक प्रयत्न अपयशी ठरतात.
बुध ग्रहाचा क्रॉस
करंगळीखालील बुध क्षेत्रावर क्रॉस असल्यास व्यक्तीमध्ये प्रामाणिकपणाचा अभाव दिसतो, त्यामुळे करिअरमध्ये अडथळे येतात.
मंगळ ग्रहाचा क्रॉस
तळहाताच्या मध्यभागी असलेल्या मंगळ क्षेत्रावर क्रॉस असल्यास व्यक्तीचा स्वभाव भांडखोर असतो आणि शत्रू वाढतात.
शुक्र ग्रहाचा क्रॉस
अंगठ्याखाली क्रॉस असल्यास प्रेमप्रकरणांत दुःख आणि भावनिक त्रास सहन करावा लागतो.
चंद्र ग्रहाचा क्रॉस
अंगठ्याच्या विरुद्ध बाजूला असलेल्या चंद्र क्षेत्रावर क्रॉस असल्यास कल्पनाशक्ती कमकुवत असते.
गुरू ग्रहाचा क्रॉस
तर्जनीखाली असलेल्या गुरू पर्वतावर क्रॉस असल्यास त्याचा फारसा नकारात्मक परिणाम होत नाही. अनेक महान व्यक्तींमध्ये हे चिन्ह आढळते.
हस्तरेषाशास्त्रानुसार, तळहातावरील क्रॉस चिन्ह बहुतेक वेळा आव्हाने आणि संघर्ष दर्शवते. मात्र, योग्य मार्गदर्शन, सकारात्मक विचार आणि परिश्रम यांच्या जोरावर व्यक्ती आपले नशीब बदलू शकते, असेही शास्त्र सांगते.
