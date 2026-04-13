Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयेला 100 वर्षांनंतर 4 योग! 5 राशींच्या लोकांसाठी राजयोगाचा; धनलाभासह प्रगती

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीया हा हिंदू धर्मात अतिशय शुभ मानला जातो. यंदा अक्षय्य तृतीयेला वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार 100 वर्षांनंतर 4 योग जुळून येते आहेत. या दुर्मिळ योगामुळे पाच राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात सुख, संपत्ती आणि समृद्धी नांदणार आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 13, 2026, 12:53 PM IST
Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीया ही हिंदू धर्मात अतिशय शुभ मानले जाते. साडेतीन शुभ मुहूर्तापैकी एक अशा या दिवशी शुभ कार्यासोबत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात. वैदिक ज्योतिषशास्त्र आनंद पिंपळकर सांगतात अक्षय्य तृतीया या दिवशी कुठल्याही शुभ मुहूर्त पाहण्याची गरज नाही. त्यात यंदा अक्षय्य तृतीया खऱ्या अर्थाने शुभ ठरणार आहे. कारण यादिवशी तब्बल 100  वर्षांनंतर दुर्मिळ योग जुळून आला आहे. अक्षय्य तृतीयेला अनेक योग जुळून आले आहेत. त्यात 5 योग अतिशय शुभ असणार आहे. 

अक्षय्य तृतीयेला गुरु आणि चंद्र एकाच राशीत येणार असल्याने गजकेसरी योग तयार होणार आहे. त्यासोबतच त्रिपुष्कर योग, आयुष्मान योग, मालव्य योग, गजकेसरी योग, अक्षय योग आणि शश नावाचे शुभ योग असणार आहे. जो चार राशींच्या लोकांसाठी अतिशय शुभ ठरणार आहे. 

मेष रास 

अक्षय्य तृतीया तुमच्यासाठी शुभ काळ घेऊन येणार आहे. तुमच्या संपत्तीत वाढ होणार आहे. तर करिअरमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येणार आहे. तर विद्यार्थ्यांसाठीही अक्षय्य तृतीया शुभ परिणाम घेऊन येणार आहे. 

वृषभ रास 

अक्षय्य तृतीया या लोकांसाठी आर्थिक प्रगती घेऊन येणार आहे. तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळणार असल्याने आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. तुम्हाला या काळात गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरणार आहे. त्यासोबतच तुमचा सामाजिक दर्जा वाढणार आहे. 

सिंह रास 

अक्षय्य तृतीयेला चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. तुमच्या मनातील इच्छा पूर्ण होणार आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी ग्रहांची स्थिती तुमच्याकडून असल्याने नशीबाची साथ मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि सामाजिक क्षेत्रात सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबतही चांगला वेळ व्यतित करणार आहात. 

 

वृश्चिक रास 

अक्षय्य तृतीया आणि त्यानंतरचा काळ तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर असणार आहे. तुमच्या घरात आणि कुटुंबात आनंद नांदणार आहे. व्यावसायिकांना लक्षणीय आर्थिक लाभ मिळणार आहे. हा काळ तुमच्या आरोग्यासाठीही चांगला राहणार आहे.

मीन रास 

अक्षय्य तृतीयेचा योग तुमची अपूर्ण कामं पूर्ण करण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. तुमची मानसिक स्थिती मजबूत होणार आहे. तुम्हाला अचानक धनलाभ होणार आहे. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करणाऱ्यांना योग्य दिशा मिळणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

