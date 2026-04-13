Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयेला 100 वर्षांनंतर 4 योग! 5 राशींच्या लोकांसाठी राजयोगाचा; धनलाभासह प्रगती

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीया ही हिंदू धर्मात अतिशय शुभ मानले जाते. साडेतीन शुभ मुहूर्तापैकी एक अशा या दिवशी शुभ कार्यासोबत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात. वैदिक ज्योतिषशास्त्र आनंद पिंपळकर सांगतात अक्षय्य तृतीया या दिवशी कुठल्याही शुभ मुहूर्त पाहण्याची गरज नाही. त्यात यंदा अक्षय्य तृतीया खऱ्या अर्थाने शुभ ठरणार आहे. कारण यादिवशी तब्बल 100 वर्षांनंतर दुर्मिळ योग जुळून आला आहे. अक्षय्य तृतीयेला अनेक योग जुळून आले आहेत. त्यात 5 योग अतिशय शुभ असणार आहे.
अक्षय्य तृतीयेला गुरु आणि चंद्र एकाच राशीत येणार असल्याने गजकेसरी योग तयार होणार आहे. त्यासोबतच त्रिपुष्कर योग, आयुष्मान योग, मालव्य योग, गजकेसरी योग, अक्षय योग आणि शश नावाचे शुभ योग असणार आहे. जो चार राशींच्या लोकांसाठी अतिशय शुभ ठरणार आहे.
अक्षय्य तृतीया तुमच्यासाठी शुभ काळ घेऊन येणार आहे. तुमच्या संपत्तीत वाढ होणार आहे. तर करिअरमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येणार आहे. तर विद्यार्थ्यांसाठीही अक्षय्य तृतीया शुभ परिणाम घेऊन येणार आहे.
अक्षय्य तृतीया या लोकांसाठी आर्थिक प्रगती घेऊन येणार आहे. तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळणार असल्याने आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. तुम्हाला या काळात गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरणार आहे. त्यासोबतच तुमचा सामाजिक दर्जा वाढणार आहे.
अक्षय्य तृतीयेला चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. तुमच्या मनातील इच्छा पूर्ण होणार आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी ग्रहांची स्थिती तुमच्याकडून असल्याने नशीबाची साथ मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि सामाजिक क्षेत्रात सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबतही चांगला वेळ व्यतित करणार आहात.
अक्षय्य तृतीया आणि त्यानंतरचा काळ तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर असणार आहे. तुमच्या घरात आणि कुटुंबात आनंद नांदणार आहे. व्यावसायिकांना लक्षणीय आर्थिक लाभ मिळणार आहे. हा काळ तुमच्या आरोग्यासाठीही चांगला राहणार आहे.
अक्षय्य तृतीयेचा योग तुमची अपूर्ण कामं पूर्ण करण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. तुमची मानसिक स्थिती मजबूत होणार आहे. तुम्हाला अचानक धनलाभ होणार आहे. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करणाऱ्यांना योग्य दिशा मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)