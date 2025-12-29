English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भविष्य
  • Baba Vanga Predictions 2026 for Zodiac Signs : 2026 रोजी सर्वाधिक पैसे कमावणार या 5 राशीचे लोक, एका रात्रीत पालटणार नशीब

Baba Vanga: बाबा वांगाच्या अनेक भाकिते खऱ्या ठरल्या आहेत. त्यांनी 2026  या वर्षासाठी अनेक भाकितेही केली आहेत. त्यापैकी एक मनाला भिडणारी आहे. या भाकितीनुसार, नवीन वर्ष पाच राशींसाठी खूप शुभ राहील.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 29, 2025, 02:51 PM IST
Lucky Zodiac Signs 2026 : जगप्रसिद्ध ज्योतिषी बाबा वांग यांनी 2026 या वर्षासाठी भारत आणि जगासाठी अनेक महत्त्वाच्या भाकिते केल्या आहेत. यामध्ये सोन्याच्या किमतीत वाढ, तिसरे महायुद्ध आणि आपत्ती यासारख्या अनेक प्रमुख घटनांचा उल्लेख आहे. या सर्वांमध्ये, बाबा वांगाची एक हृदयस्पर्शी भाकिते सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

2026 साठी भाग्यवान राशी

बाबा वांगाच्या या व्हायरल भाकितीनुसार, काही राशींना २०२६ या वर्षात प्रचंड संपत्ती, यश आणि आर्थिक ताकद अनुभवता येईल. या वर्षी त्यांची अनेक स्वप्ने सत्यात उतरू शकतात. अविवाहित लोक लग्न करू शकतात.

वृषभ
2026 हे वर्ष वृषभ राशीसाठी आर्थिकदृष्ट्या खूप शुभ राहील. तुमचे उत्पन्न वाढेल आणि एकापेक्षा जास्त स्रोतांमधून पैसे येतील. जुन्या गुंतवणुकी आणि मालमत्तेमुळेही फायदा होईल. या वर्षी दीर्घकालीन कठोर परिश्रमाचे भरपूर फळ मिळेल. अविवाहितांचे लग्न होईल. नातेसंबंध दृढ होतील.

मिथुन
2026 हे वर्ष मिथुन राशीसाठी चांगले आहे. शेअर बाजारातून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. स्टार्टअप किंवा नवीन व्यवसायात गुंतवणूक करण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. तुमचा दर्जा आणि प्रतिष्ठा वाढेल. आर्थिक प्रगती शक्य होईल.

तुळ
तुळ राशीसाठी, 2026 हे वर्ष पैसे कमविण्याचे आणि ओळख निर्माण करण्याचे वर्ष असू शकते. तुम्ही एक नेता म्हणून उदयास याल आणि उच्च पद मिळवू शकाल. तुम्हाला पदोन्नती आणि व्यवसायात प्रगती मिळेल. तुमचे उत्पन्न वाढेल. एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे लक्षणीय फायदे मिळू शकतात.

मकर
या वर्षी मकर राशीच्या लोकांसाठी नवीन नोकरी येऊ शकते. व्यवसायिकांनाही फायदा होऊ शकतो. जर तुम्ही प्रामाणिकपणे कठोर परिश्रम केले तर 2026 हे वर्ष तुम्हाला खूप यश देईल. आर्थिक स्थिरता राहील. तुम्ही बचत करण्यात यशस्वी व्हाल.

