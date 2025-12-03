English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

डिसेंबर 2025 साठी बाबा वेंगाने सर्वात मोठी भविष्यवाणी; या राशींसाठी प्रचंड...

प्रसिद्ध भविष्यवेत्या बाबा वेंगाने डिसेंबर महिन्याबाबत केलेली भविष्यवाणी चर्चेत आली आहे. जाणून घेऊया कोणत्या राशींच्या लोकांबाबत ही भविष्यवाणी आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 3, 2025, 11:59 PM IST
डिसेंबर 2025 साठी बाबा वेंगाने सर्वात मोठी भविष्यवाणी; या राशींसाठी प्रचंड...

Baba Vanga Biggest Predictions for December 2025:  प्रसिद्ध भविष्यवेत्या बाबा वेंगाची भविष्यवाणी नेहमीच चर्चेत असते. डिसेंबर 2025 साठी बाबा वेंगाने सर्वात मोठी भविष्यवाणी केली आहे. 2025 चा शेवटचा महिना कसा असेल याबाबत काही राशींकरिता बाबा वेंगाने भाकिते वर्तवली आहेत. जाणून घेऊया बाबा वेंगाने कोणत्या राशीबाबत काय भाकित वर्तवले आहे.    

Add Zee News as a Preferred Source

196 मध्ये बाबा वेंगाचे निधन झाले. बाल्कनचा नोस्ट्राडेमस म्हणून ओळखले जाणाऱ्या बाबा वेंगाने अनेक भाकिते वर्तवली आहेत. बाबा वेंगाची अनेक भाकिते खरी ठरली आहेत. तर, बाबा वेंगाची काही भाकिते खोटी देखील ठरली आहेत.  बाबा वेंगाच्या एका व्हायरल भाकितानुसार, हे वर्ष चार राशींसाठी सर्वात खास असेल. 2025 वर्ष संपण्यास फक्त काही दिवस शिल्लक असल्याने, हे उर्वरित दिवस या राशींना महत्त्वपूर्ण फायदे देऊ शकतात. 

बाबा वेंगाने डिसेंबर 2025 बद्दल काय भाकीत केले आहे?

मिथुन

बाबा वेंगाच्या भाकितानुसार, मिथुन राशीच्या लोकांसाठी डिसेंबर महिना खूप आनंदी ठरेल. प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. त्यांच्या करिअरवर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. परदेश प्रवास शक्य आहे. ते त्यांची कामे परिश्रमपूर्वक पूर्ण करतील. घरात आनंदी वातावरण असेल.

कुंभ

 कुंभ राशीसाठीही हा महिना खूप चांगला राहील. खर्च कमी असेल. आर्थिक स्थिती चांगली असेल. पैसे असल्याने तुमचा वेळ आनंदी राहील. घरात आणि बाहेर आनंदाचे वातावरण असेल.

कन्या

कन्या राशीच्या लोकांसाठी डिसेंबर महिना हा एक अद्भुत महिना असेल. शनीच्या आशीर्वादाने ते त्यांची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण करू शकतील. आर्थिक समस्या सोडवल्या जातील.

वृषभ

बाबा वांग ज्योतिषशास्त्रानुसार, वृषभ राशीसाठी 2025 हे वर्ष कसेही घडले तरी, या वर्षाचा शेवटचा महिना अपवादात्मक असेल. त्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि सूर्य देवाच्या आशीर्वादाने, ते ज्या गोष्टीला स्पर्श करतील ते सोनेरी होईल. घरात आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी सकारात्मक वातावरण राहील.

(Disclaimer -  वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. )

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Baba Vanga Biggest Predictions for December 2025बाबा वेंगा

इतर बातम्या

तोतया IAS कल्पना भागवतचे कारनामे

लाडका बाप्पा