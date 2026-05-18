Baba Vanga Prediction 2026 : सोमवार ते रविवार 'या' राशींच्या लोकांना मिळणार पैसाच पैसा, बाबा वेंगाने सांगितलं कोणाचे नशीब फळफळणार

Baba Vanga Horoscope Prediction 18 to 24 May 2026 : बाबा वेंगा ही भविष्यावाण्यांसाठी जगभरात खूप प्रसिद्ध आहे. मे महिन्याचा हा आठवडा 18 ते 24 सोमवार ते रविवार कोणत्या पाच राशींसाठी लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे.
Baba Vanga Horoscope Prediction 18 to 24 May 2026 in Marathi : आपल्या रहस्यमय आणि संकट काळाबद्दल जगातील देशांना आपल्या भविष्यवाणीने आश्चर्यचकित करणारे बाबा वेंगा यांनी मे महिन्याचा हा आठवडा कोणासाठी भाग्यशाली ठरणार हे सांगितलंय. पाच राशींच्या लोकांसाठी करिअर, आर्थिक स्थिती, कुटुंब आणि आरोग्य याबद्दल बाबा वेंगा यांनी भाकीत केलंय. मे महिन्याचा हा आठवडा मिथुन आणि कन्या राशीसह पाच राशींसाठी अत्यंत शुभ सिद्ध होणार आहे.
हा आठवडा या राशीच्या लोकांसाठी नवीन ऊर्जा आणि आत्मविश्वास घेऊन येणार आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामं पूर्ण करणार आहे. तुम्हाला सरकारी अधिकाऱ्याचा पाठिंबा लाभणार आहे. नोकरदार व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांचा लाभ मिळणार आहे. व्यावसायिकांना एक नवीन आणि फायदेशीर संधी मिळणार आहे. तुमचं बँक बॅलेन्स मजबूत स्थितीत येणार आहे. कुटुंबात आनंदी वातावरण राहणार आहे. कानावर एक चांगली बातमी या आठवड्यात पडणार आहे.
या आठवड्यात तुमच्यासाठी करिअर आणि आर्थिक बाबतीत यश घेऊन आला आहे. घर किंवा वाहन खरेदीसाठी तुम्हाला ग्रहांची साथ मिळणार आहे. हा आठवडा तुमच्यासाठी यश घेऊन आला आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. एवढंच नाही तर उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचे योग आहेत. तुम्हाला गुंतवणुकीतून नफा मिळणार आहे. जुने वाद संपुष्टात येणार आहे.
या लोकांसाठी हा आठवडा आर्थिक लाभ आणि नातेसंबंध दृढ करणारा ठरणार आहे. तुम्हाला कुटुंब आणि मित्रांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. अनेक प्रतिष्ठित अधिकाऱ्यांशी तुमची ओळख होणार आहे. या आठवड्यात व्यवसायात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहे. तुमची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होणार आहे. प्रेमसंबंध अधिक सुसंवादी होणार आहे. वैवाहिक जीवन सुखी राहणार आहे. दीर्घकाळ तुम्हाला होणारा मानसिक त्रास दूर होणार असून आयुष्यात आनंद वाढणार आहे. मित्र आणि कुटुंबासोबत धार्मिक यात्रेला जाणार असल्याचे प्लॅन करणार आहात.
या आठवड्यात सोमवार ते रविवारीपर्यंत तुम्हाला कष्टाचे फळ मिळणार आहे. नोकरी करणारे असो किंवा व्यवसायिसांठी हा आठवडा यश घेऊन आला आहे. तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची योजना तयार होणार आहात. ग्रहांची स्थिती पाहता तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. तर उत्पन्नाचे नवीन मार्ग सापडणार आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढणार आहे. तुम्ही कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवणार आहात. आरोग्य सामान्य राहणार आहे.
तुमच्यासाठी हा आठवडा अतिशय शुभ असणार आहे. मे महिन्याच्या या आठवड्यात तुम्हाला भाग्यची साथ मिळणार आहे. तुमचं नियोजित कामं पूर्ण होणार आहेत. तुम्ही कायदेशीर बाबींमध्ये अडकला असाल तर त्यातून मार्ग सापडणार आहे. तर करिअरमध्ये मोठं यश मिळणार आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. घरात शांतता आणि आनंद नांदणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)