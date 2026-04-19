Baba Vanga Prediction 2026 : धनु राशीसह 5 राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ आणि करिअरमध्ये प्रगती; या आठवड्याबद्दल बाबा वेंगाची भविष्यवाणी

Baba Vanga Horoscope Prediction 20 to 26 April 2026 : जगभरात बाबा वेंगा या त्यांच्या भविष्यवाण्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. येणारा आठवडा हा कोणत्या राशींच्या लोकांसाठी भाग्यशाली असणार आहे, ते सांगितलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 19, 2026, 02:05 PM IST
Baba Vanga Horoscope Prediction 20 to 26 April 2026 in Marathi : बाबा वेंगा जे त्यांच्या भविष्यवाणीमुळे अख्खा जगभरात प्रसिद्ध आहेत. या दृष्टीहिन महिलाने अनेक वर्षांपूर्वी जगावर येणाऱ्या संकटाबद्दल भविष्यवाणी केली आहे. त्या महिलेने केलेल्या भविष्यवाण्या अनेक खऱ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे बाबा वेंगाच्या भविष्यवाण्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असता. येणारा आठवडा 20 ते 26 एप्रिल कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे, जाणून घेऊयात बाबा वेंगाची साप्ताहिक राशीभविष्य

मेष रास

येणारा आठवडा हा मेष राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्यावर करिअरमध्ये नवीन जबाबदारी देण्यात येणार आहे. या जबाबदारीमुळे भविष्यात तुम्ही यशाचा मार्गावर वाटचाल करणार आहात. व्यावसायिकांसाठी हा आठवडा लाभदायक ठरणार असून त्यांना आर्थिक प्रगतीचे संधी मिळणार आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व गरजा सहजपणे पूर्ण करण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात. जोडीदारासोबतचा वाद संपणार आहे. संवादातून तुमचे नाते अधिक मजूबत होणार आहे. 

सिंह रास 

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा लकी ठरणार आहे. सामाजिक कार्यात तुम्ही सहभागी होणार आहात. त्यामुळे तुमची प्रतिष्ठा वाढणार आहे. एवढंच नाहीतर प्रतिष्ठित लोकांशी ओळख होणार आहे. नोकरदार लोकांसाठी हा आठवडा चांगला असणार आहे. तुमच्यावर वरिष्ठ खूष असणार आहेत. वडिलांसोबतच नातं या आठवड्यात अधिक दृढ होणार आहे. आर्थिक स्थिती चांगली होणार आहे. बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. जोडीदारासोबत मालमत्ता खरेदी करण्याचा निर्णय घेणार आहात. 

वृश्चिक रास 

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप चांगला असणार आहे. या लोकांना भाग्याची साथ मिळणार आहे. अनेक संकटांतून तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे. त्यासोबतच सामाजिक असो कामाच्या ठिकाणी दर्जा वाढणार आहे. परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची इच्छा पूर्ण होण्याचे संकेत आहेत. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा शुभ काळ असणार आहे. 

मकर रास 

या राशीच्या लोकांसाठी येणारा एप्रिलचा हा आठवडा अतिशय शुभ ठरणार आहे. कुटुंबाकडून तुम्हाला साथ मिळणार आहे. तर अनेक वादांमधून तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे. तुमच्या करिअरला नवीन दिशा मिळणार आहे. तर व्यवसायिकांसाठी हा काळ अतिशय फायदा असणार आहे. ते त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करणार आहेत. हा काळ गुंतवणुकीसाठी शुभ ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांना मेहनतीचं फळ मिळणार आहे. 

कुंभ रास 

हा आठवडा या राशीच्या लोकांसाठी स्थिरता आणि यश घेऊन आला आहे. या लोकांना त्यांच्या दीर्घकाळच्या समस्यांवर उपाय गवसणार आहे. कामातील त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल प्रशंसा मिळणार आहे. नवीन व्यावसायिक योजना या आठवड्यात यशस्वी होणार आहेत. तुम्हाला बाजारात चांगली प्रतिष्ठा प्राप्त होणार आहे. तुम्हाला धार्मिक कार्यांमध्ये रस वाटणार आहे. तुमच्या आईसोबत नातेवाईकांना भेटण्याची संधी मिळणार आहे. तुमच्या मुलांशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही चालू समस्यांचे सोडवण्याचा मार्ग सापडणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

