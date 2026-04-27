  • Baba Vanga Prediction 2026 : कन्या राशीसह या 5 राशींच्या लोकांच्या करिअरमध्ये प्रगती, बाबा वेंगाने सांगितलं हा आठवडा कोणासाठी लकी?

Baba Vanga Prediction 2026 : कन्या राशीसह या 5 राशींच्या लोकांच्या करिअरमध्ये प्रगती, बाबा वेंगाने सांगितलं हा आठवडा कोणासाठी लकी?

Baba Vanga Horoscope Prediction 27 April to 3 May 2026 : 27 एप्रिल ते 3 मे हा आठवडा कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली आहे, याबद्दल प्रसिद्ध भविष्यवर्ता बाबा वेंगा यांनी भाकीत केलं आहे. पाच राशींच्या लोकांसाठी करिअरमध्ये यश, नात्यात गोडवा तर आर्थिक फायदाचा हा आठवडा असणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 27, 2026, 08:55 AM IST
Baba Vanga Prediction 2026 : कन्या राशीसह या 5 राशींच्या लोकांच्या करिअरमध्ये प्रगती, बाबा वेंगाने सांगितलं हा आठवडा कोणासाठी लकी?

Baba Vanga Horoscope Prediction 27 April to 3 May 2026 in Marathi : जगप्रसिद्ध ज्योतिषी बाबा वेंगा यांच्या भाकि‍तांबद्दल सोशल मीडियावर कायम चर्चा होत असते. त्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी येणारा काळ असेल याबद्दल भविष्यवाणी करुन ठेवली आहे. बाबा वेंगा यांच्या अनेक भविष्यवाणी खऱ्या ठरल्या आहेत. बाबा वेंगा यांच्या अनेक भविष्यवाण्या या धडकी भरवणाऱ्या असतात. हा आठवडा पाच राशीच्या लोकांसाठी करिअर, आर्थिक आणि वैयक्तिक जीवनात सकारात्मक बदलांचा अनुभव येऊ शकतो. चला पाहूया, 27 एप्रिल ते 3 मे या कालावधीसाठी बाबा वांगा यांच्या भाकितांचा कोणत्या राशींना फायदा होईल…

वृषभ रास 

हा आठवडा या राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. तुमच्यासाठी शुभ वार्ता घेऊन हा आठवडा आला आहे. तुमची सर्व काम मार्गी लागणार आहे. वैवाहिक जीवन आनंदी राहणार असून जोडीदारासोबत नातं गोड असणार आहे. तुमच्या अनेक समस्या दूर होणार आहे. हा आठवडा करिअरमध्ये नवीन सुरुवात फायदेशीर ठरणार आहे. 

कर्क रास

हा आठवडा तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. तुमचं बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहे. मित्रांसोबत बाहेर जाण्याचा प्लन करणार आहात. कौटुंबिक जीवनात शांती आणि आनंद नांदणार आहे. नातेसंबंधात अधिक दृढ होणार आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींवर नवीन जबाबदाऱ्या पडणार आहेत. ज्यामुळे भविष्यात प्रगतीचा मार्ग सोपा होणार आहे. 

कन्या रास 

हा आठवडा तुमच्या अनेक इच्छा पूर्ण करणारा असणार आहे. एवढंच नाहीतर अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. नोकरदार लोकांना कामाच्या ठिकाणी काही समस्या येऊ शकतात. पण त्यातून तुम्हाला मार्ग काढणे सोपे जाणार आहे. अगदी या आठवड्यात मालमत्ता किंवा घर खरेदीचे योग आहेत. आर्थिक परिस्थिती उत्तम राहणार असल्याने धार्मिक कार्यांवर पैसे खर्च करणार आहात. 

धनु रास

हा आठवडा तुमच्यासाठी उत्तम असणार आहे. तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती आणि नवीन संधी आयुष्यात नवीन वळण देणार आहे. व्यवसायिकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर असणार आहे. हा आठवडा गुंतवणूक आणि प्रवास उत्तम राहणार आहे. नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ या आठवड्यात मिळणार आहे. 

मीन रास 

या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायात सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे. याशिवाय, या काळात गुंतवणुकीचे निर्णय फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण झाल्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहात. तुमच्या समस्या दूर होणार आहेत. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

