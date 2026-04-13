  Baba Vanga Prediction 2026 : हा आठवडा धनु राशीसह या 5 राशींच्या लोकांसाठी भाग्यशाली, पैसा अन् करिअरमध्ये प्रगती; बाबा वेंगाची भविष्यवाणी

Baba Vanga Prediction 2026 : हा आठवडा धनु राशीसह 'या' 5 राशींच्या लोकांसाठी भाग्यशाली, पैसा अन् करिअरमध्ये प्रगती; बाबा वेंगाची भविष्यवाणी

Baba Vanga Horoscope Prediction 13 to 19 April 2026 : एप्रिल महिन्याचा दुसरा आठवडा हा पाच राशींच्या लोकांसाठी अतिशय भाग्यशाली असणार आहे.  प्रसिद्ध भविष्यवर्ता बाबा वेंगा यांनी याबद्दल भाकीत केलं आहे. चला तर मग बघूयात कोणत्या आहेत, त्या राशी...

नेहा चौधरी | Updated: Apr 13, 2026, 06:58 AM IST
Baba Vanga Horoscope Prediction 13 to 19 April 2026 in Marathi : जगभरात आपल्या भविष्यवाण्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले बाबा वेंगा यांनी एप्रिल महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यातील राशीनुसार कोणासाठी सकारात्मक आहे, ते सांगितलं आहे. त्यांनी दावा केला आहे, पाच राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा भाग्यशाली असणार आहे. बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी अनेक वेळला खरी निघाली आहे, त्यामुळे सोशल मीडियावर त्यांचा एक मोठा वाचक वर्ग आहे. चला तर मग कोणत्या पाच राशींच्या लोकांसाठी 13 ते 19 एप्रिल हा आठवडा कसा असणार आहे जाणून घेऊयात. 

वृषभ रास

या लोकांसाठी करिअरमध्ये प्रगती आणि नवीन संधी घेऊन हा आठवडा आला आहे. या संसारातील समस्या दूर होईल. जोडीदारासोबत धार्मिक स्थळाला भेट द्याल. नोकरदारांसाठी हा आठवडा सकारात्मक असणार आहे. तुम्हाला अनेक समस्यापासून दिलासा मिळणार आहे. एवढंच नाही तर दुसऱ्या कंपनीमध्ये चांगली नोकरीची संधी मिळणार आहे. व्यावसायिकांसाठीही आर्थिक प्रगतीचा हा आठवडा असणार आहे. 

मिथुन रास 

या व्यक्तींचा आत्मविश्वास आणि नेतृत्व क्षमता या आठवड्यात वाढणार आहे. एप्रिलच्या या आठवड्यात वाढलेले धैर्य आणि आत्मविश्वास तुम्हाला उंचीवर घेऊन जाणार आहे. ज्यामुळे ते महत्त्वाचे निर्णय सहजपणे घेण्यास सक्षम असणार आहे. कौटुंबिक जीवन आनंदी राहणार आहे. नातेवाईकांसोबतचे सुरू असलेले वाद संपुष्टात येणार आहे. बाबा वांगा यांच्या मते, या राशीत जन्मलेले जे लोक काही काळापासून नोकरीच्या शोधात असणार आहे. त्यांना या आठवड्यात चांगली बातमी मिळणार आहे. 

 

तुला रास 

या लोकांसाठी संतुलन आणि यश हा आठवडा घेऊन आला आहे. या आठवड्यात लोकांना भाग्याची साथ मिळणार आहे. त्यांची सर्व नियोजित कामे सहजपणे पूर्ण होणार आहे. या आठवड्यात सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ आणि एका मोठ्या निर्णयात यश मिळणार आहे. तुमच्या व्यवसायात चांगली प्रगती होणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. या आठवड्यात या लोकांच्या संपत्तीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत.

धनु रास 

हा आठवडा तुमच्यासाठी फलदायी असणार आहे. या आठवड्यात प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे. कायदेशीर बाबींमधून दिलासा मिळणार आहे. प्रवास, शिक्षण आणि नवीन अनुभवांच्या बाबतीत हा आठवडा अनुकूल असणार आहे. विद्यार्थ्यांना हा आठवडा विशेषतः फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित बाबींमध्येही सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळतील. तुमची अनपेक्षितपणे एखाद्या जुन्या मित्राशी भेट घडणार आहे. तुम्ही आईसोबत नातेवाईकांना भेटायला जाणार आहात.

मीन रास

या लोकांसाठी नवीन कल्पना आणि योजना प्रत्यक्षात आणण्याची ही संधी असणार आहे. या आठवड्यात गुंतवणूक केल्यास भविष्यात मोठा नफा मिळणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांसोबतचे कोणतेही मतभेद संपुष्टात येणार असून नातेसंबंध सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. हा आठवडा प्रेम करणाऱ्यांसाठी अनुकूल राहणार आहे. कारण ते भविष्यातील योजनांवर चर्चा करून एकमत साधणार आहेत. गुंतवणूक आणि व्यवसायात नफा अपेक्षित असणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

