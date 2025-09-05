English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बाबा वेंगाची भविष्यवाणी : 3 राशीच्या लोकांचं नशिब फळफळणार, 4 महिन्यात चौपट होईल इनकम

Baba Vanga predictions 2025 for Rashi: बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाण्या खऱ्या ठरण्याचे प्रमाण काळानुसार वाढत आहे. बाबा वेंगा यांनी २०२५ च्या ३ भाग्यवान राशी सांगितल्या आहेत, ज्या पुढील ४ महिन्यांत श्रीमंत होऊ शकतात.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 5, 2025, 03:39 PM IST
बाबा वेंगाची भविष्यवाणी : 3 राशीच्या लोकांचं नशिब फळफळणार, 4 महिन्यात चौपट होईल इनकम
२०२५ मधील सर्वात भाग्यवान राशी: बल्गेरियात जन्मलेल्या बाबा वेंगा यांनी दशकांपूर्वी केलेली भाकिते दरवर्षी खरी ठरत आहेत. २०२५ मध्येच देश आणि जगात युद्ध, हिंसाचार, आपत्ती, पूर यांसंबंधी अनेक भाकिते खरी ठरली आहेत. त्याचप्रमाणे, अनेक अहवालांनुसार, बाबा वेंगा यांनी २०२५ च्या भाग्यवान राशी देखील सांगितल्या आहेत.

 ४ महिन्यांत श्रीमंत व्हाल

२०२५ वर्षाचे ८ महिने उलटून गेले आहेत आणि ४ महिने शिल्लक आहेत. बाबा वेंगा यांच्या मते, या वर्षी काही राशी खूप श्रीमंत होऊ शकतात. जाणून घ्या कोणत्या भाग्यवान राशी आहेत ज्या २०२५ मध्ये भरपूर पैसे कमवतील.

वृषभ

वृषभ राशीचा स्वामी शुक्र आहे आणि नशीब सहसा त्यांच्यावर दयाळू असते. २०२५ हे वर्ष या लोकांसाठी चांगले आहे आणि येणाऱ्या ४ महिन्यांत त्यांना भरपूर पैसा आणि सन्मान मिळू शकतो. असे म्हणता येईल की तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळण्याची ही वेळ आहे.

मिथुन

मिथुन राशीचा स्वामी बुध आहे आणि येणारे ४ महिने या लोकांसाठी शुभ आहेत. तुम्हाला नवीन संधी मिळतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना नेतृत्वाची संधी मिळेल. अचानक आर्थिक लाभ आणि अनपेक्षित यश मिळेल. राहणीमान चांगले राहील.

कुंभ

शनिदेव कुंभ राशीच्या लोकांवर विशेषतः दयाळू आहेत. शनीच्या साडेसतीचा हा शेवटचा टप्पा आहे आणि निघताना शनिदेव अनेक भेटवस्तू देतील. करिअरमध्ये अनुकूल बदल होतील ज्यामुळे तुम्हाला प्रगती मिळेल. तुम्हाला पैसेही मिळतील. उत्पन्नात प्रचंड वाढ होऊ शकते. तुम्हाला जीवनात गती अनुभवायला मिळेल.

