English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'या' वर्षी येणार धोकादायक व्हायरस, लोकांसाठी ठरणार घातक, बाबा वेंगाची भयानक भविष्यवाणी

Baba Vanga predictions: 1996 मध्ये बाबा वेंगाचे निधन झाले तरी त्यांच्या भविष्यवाण्या आणि त्यांचे नाव नेहमी चर्चेत येत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 6, 2025, 01:33 PM IST
'या' वर्षी येणार धोकादायक व्हायरस, लोकांसाठी ठरणार घातक, बाबा वेंगाची भयानक भविष्यवाणी

Baba Vanga predictions:  भविष्यात मानवांसोबत काय होईल हा असा प्रश्न आहे जो जगभरातील सर्व लोकांना सतत पडतो आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला आहे. अशा व्यक्तींमध्ये जगातल्या सर्वात मोठ्या नावांपैकी एक म्हणजे नास्त्रेदमस आणि दुसरे नाव आहे बुल्गारियातील रहस्यमय भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा ज्यांना 'बाल्कनची नास्त्रेदमस' म्हणूनही ओळखले जाते.

Add Zee News as a Preferred Source

बुल्गारियातील हा प्रसिद्ध रहस्यवादी भविष्य पाहण्याच्या त्यांच्या अद्भुत क्षमतेसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या काही भविष्यवाण्या काळाच्या कसोटीवर उभ्या राहिल्या आणि अनेक वेळा सत्य ठरल्या आहेत.

बाबा वेंगाची 2088 साठी भविष्यवाणी

बाबा वेंगाच्या मते, आजपासून 63 वर्षांनी म्हणजे 2088 मध्ये पृथ्वीवर एक नवीन व्हायरस पसरवला जाईल ज्याबद्दल आज आपणास काही माहिती नाही.
या व्हायरसचे संक्रमण झाल्यानंतर मानवांचे वय जलद गतीने वाढेल. म्हणजेच ते लवकरच वृद्धत्वाकडे झुकतील आणि कमी वयात मृत्यूच्या जवळ पोहोचतील.

ही भविष्यवाणी आजच्या घडामोडींचा विचार करता जसे बदलते हवामान, लॅबमध्ये तयार केले जात असलेले व्हायरस आणि जैविक युद्धाची शक्यता खूपच गंभीर चिंता निर्माण करू शकते.

बाबा वेंगा कोण होते?

बाबा वेंगा यांचे खरे नाव वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा आहे. त्यांचा जन्म 1911 मध्ये सध्याच्या नॉर्थ मॅसिडोनियामध्ये झाला.  वयाच्या 12 व्या वर्षी एका वादळामुळे त्यांचे डोळे गमावले. या घटनेनंतर त्यांना भविष्य पाहण्याची अद्भुत क्षमता मिळाली असा विश्वास होता. वयाच्या 30 वर्षांपूर्वीच ते भविष्यवाणी आणि उपचारासाठी प्रसिद्ध झाले. त्यांचा प्रभाव एवढा होता की, सामान्य लोकांशिवाय बुल्गारियाचे राजा बोरिस तृतीय आणि सोव्हिएत नेता लियोनिद ब्रेजनेव सुद्धा त्यांच्याकडे सल्ल्यासाठी यायचे.

त्यांनी केलेल्या काही भविष्यवाण्या

अमेरिकेतील 9/11 हल्ला. 2022 मध्ये ब्रिटनमध्ये आलेली भयाणक पर्जन्य. यासारख्या घटनांचे त्यांनी पूर्वसूचना दिल्या होत्या. ज्यामुळे त्यांची भविष्यवेत्ते म्हणून मान्यता वाढली. बाबा वेंगाचे निधन 1996 मध्ये झाले. परंतु त्यांचे नाव आणि भविष्यवाण्या अजूनही चर्चेत आहेत.

बाबा वेंगाच्या मते, 2088 मध्ये येणारा व्हायरस मानवतेसाठी गंभीर आव्हान ठरेल. त्यांच्या भविष्यवाण्या भविष्यातील घटनांवर लक्ष ठेवण्यास, सावधगिरी बाळगण्यास आणि जागरूक राहण्यास लोकांना प्रोत्साहित करतात.

FAQ

बाबा वेंगा यांची २०८८ ची भविष्यवाणी काय?

बाबा वेंगा यांच्या मते, २०८८ मध्ये पृथ्वीवर एक नवीन व्हायरस पसरेल, ज्यामुळे मानवांचे वय जलद गतीने वाढेल आणि कमी वयात मृत्यू येईल.

बाबा वेंगा कोण होत्या?

बाबा वेंगा (वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा) हे बुल्गारियातील रहस्यमय भविष्यवेत्ता होत्या, ज्यांना ‘बाल्कनची नास्त्रेदमस’ म्हणून ओळखले जाते. त्यांचा जन्म १९११ मध्ये उत्तर मॅसिडोनियात झाला.

बाबा वेंगाला भविष्य पाहण्याची क्षमता कशी मिळाली?

१२ व्या वर्षी वादळात डोळे गमावल्यानंतर त्यांना भविष्य पाहण्याची क्षमता मिळाली असा विश्वास होता. ३० व्या वर्षी ते भविष्यवाणी आणि उपचारांसाठी प्रसिद्ध झाले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Baba Vangababa vanga predcitionsnostradamusBaba Vanga virus pridictionwho was Baba Vanga

इतर बातम्या

Nagaradhyaksha Reservation: 34 नगरपरिषदा OBC महिला तर 17 अन...

महाराष्ट्र बातम्या