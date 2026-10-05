/Baba Vanga Prediction 2026 : वृश्चिक राशीसह 5 राशींना नोकरी आणि व्यवसायात प्रचंड लाभ, बाबा वेंगाची भविष्यवाणी

Baba Vanga Horoscope Prediction 05 to 11 October 2026 in Marathi : ऑक्टोबर महिन्याचा हा आठवडा, ५ ते ११ ऑक्टोबर, वृश्चिक राशीसह पाच राशींसाठी खूप विशेष असणार आहे. ५ ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान, या राशींना जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदलांचा अनुभव येऊ शकतो. बाबा वांगा यांच्याशी संबंधित भविष्यवाण्या आणि ज्योतिषीय विश्वासांनुसार, या राशींसाठी करिअर, व्यवसाय, पैसा, गुंतवणूक आणि सरकारी कामाशी संबंधित बाबींमध्ये अनुकूल परिस्थितीचे भाकीत केले आहे. जरी बाबा वांगा यांच्या अनेक भविष्यवाण्या सत्यापित किंवा अधिकृतपणे नोंदवलेल्या नसल्या तरी, त्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. असा हा आठवडा कोणत्या पाच राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभ, करिअरमधील प्रगती आणि नोकरी, व्यवसायात फायदेशीर घेऊन आला आहे जाणून घ्या.
मिथुन रास
वांगा यांच्या मते, ५ ते ११ ऑक्टोबर हा आठवडा मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी करिअर आणि आर्थिक दृष्ट्या सकारात्मक संधी घेऊन येऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या मिथुन राशीच्या व्यक्तींना नवीन जबाबदाऱ्या किंवा पदोन्नतीच्या संधी मिळू शकतात. व्यावसायिकांसाठी नवीन संपर्क फायदेशीर ठरू शकतात. गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्येही संभाव्य नफा मिळू शकतो. या आठवड्यात मिथुन राशीच्या व्यक्तींना बऱ्याच काळापासून साठलेल्या निधीची प्राप्ती होण्याची शक्यता आहे. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही सकारात्मक परिणाम मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सिंह रास
बाबा वंगा यांच्या मते, ५ ते ११ ऑक्टोबर हा आठवडा सिंह राशीच्या लोकांसाठी यश आणि आर्थिक सामर्थ्य दर्शवतो. नोकरी करणाऱ्या सिंह राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात पद, प्रतिष्ठा किंवा जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ दिसू शकते. व्यवसाय विस्ताराच्या योजना पुढे जाऊ शकतात आणि नवीन सौद्यांमधून नफा मिळू शकतो. गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभ मिळू शकतो. सरकारी विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे काम बऱ्याच कालावधीनंतर पूर्ण होऊ शकते. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांनाही त्यांच्या मेहनतीचे सकारात्मक फळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तूळ रास
बाबा वांगा यांच्या मते, ५ ते ११ ऑक्टोबर हा आठवडा तूळ राशीच्या लोकांसाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरेल आणि आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच भाग्य त्यांना साथ देण्याची शक्यता आहे. तुमची अनेक नियोजित कामे सहजपणे पूर्ण होतील आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. जे लोक स्वतःचा व्यवसाय करतात त्यांना या आठवड्यात चांगला नफा मिळेल आणि अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. या राशीचे लोक मित्रांसोबत कुठेतरी बाहेर जाऊ शकतात, जिथे या आठवड्यात त्यांची अनेक खास लोकांशी ओळख वाढेल.
वृश्चिक रास
वांगा यांच्या मते, ५ ते ११ ऑक्टोबर हा आठवडा वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबींमध्ये सकारात्मक बदलांचे संकेत देतो. या आठवड्यात कुटुंबातील कोणताही तणाव दूर होईल आणि तुम्हाला नातेवाईकांना भेटण्याची संधीही मिळेल. रखडलेल्या व्यावसायिक प्रकल्पांना गती मिळू शकते आणि तुम्ही नवीन प्रकल्पांचे नियोजनही सुरू करू शकता. तुम्हाला एका जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या निधीची वसुली झाल्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि कुटुंबाचा खर्च भागवता येईल.
मकर रास
वांगा यांच्या मते, ५ ते ११ ऑक्टोबर हा आठवडा मकर राशीच्या लोकांसाठी करिअर आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असेल. नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना सकारात्मक बातमी मिळू शकते, आणि जे आधीच नोकरी करत आहेत त्यांना कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात, जे भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल. गुंतवणूकदारांनाही सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे आणि ते मित्रांसोबत नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची योजना आखू शकतात. कुटुंबात एखादा धार्मिक कार्यक्रम होऊ शकतो आणि तुमच्या प्रेम जीवनातील सध्याच्या समस्यांचे निराकरण होईल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)