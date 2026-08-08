/Baba Vanga Prediction 2026 : आषाढ अमावस्या आणि श्रावणाचा आठवडा 5 राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक! करिअर, पैसा आणि नाते...

Baba Vanga Horoscope Prediction 10 to 16 August in Marathi : ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात बुधवारी आषाढ अमावस्या आहे. त्यानंतर गुरुवारपासून श्रावण महिन्याला सुरुवात होणार आहे. असा 10 ते 16 ऑगस्टचा हा आठवडा कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी उत्तम आणि भाग्यशाली ठरणार आहे, याबद्दल प्रसिद्ध भविष्यवर्त्या बाबा वेंगा यांनी भाकीत केलंय. चला जाणून घ्या तुमची रास यात आहे का?
मिथुन रास
या आठवड्यात तुम्हाला अनेक गोष्टींमध्ये नवीन संधी मिळणार आहे. नोकरदार लोकांसाठी आपली प्रतिभा दाखवण्याची संधी मिळणार आहे. एवढंच नाहीतर दुसऱ्या कंपनीतून नोकरीची ऑफर मिळण्याचे संकेत आहेत. व्यावसायिक नवीन करार करणार आहात. तर जुन्या प्रकल्पातून फायदा होणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. नात्यांमध्ये अधिक मजबूती येणार आहे.
सिंह रास
या राशीच्या लोकांच्या आत्मविश्वासात द्विगुणीत वाढ होणार आहे. या लोकांना नशिबाची साथ मिळणार आहे. तुमचे बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. या व्यक्तींना त्यांच्या नोकरीमध्ये वाढीव जबाबदाऱ्या किंवा नवीन भूमिका मिळणार आहे. व्यावसायिकांना नफ्याचे नवीन मार्ग सापडणार आहे. वैवाहिक जीवनाच्या बाबतीत, तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे नाते अधिक मजबूत होणार आहे. तुम्ही एकत्र मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचारही करणार आहात.
तूळ रास
या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय संतुलन आणि यश घेऊन आला आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे मार्गी लागणार आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यासोबतचे तुमचे संबंध अधिक दृढ होणार असून ज्याचा फायदा तुम्हाला भविष्यात होणार आहे. आर्थिक बाबींमधील विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय भाग्यशाली आणि फायदेशीर ठरणार आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली संधी मिळणार आहे. कुटुंबात आनंद असणार आहे.
मकर रास
या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. करिअरमध्ये प्रगती तर ऑफिसमधील सहकाऱ्यांसोबतचे मतभेद दूर होणार आहे. व्यवसायिकांना नवीन प्रकल्पात यशाचे मार्ग गवसणार आहे. लोकांचे बँक बँलेन्स वाढणार आहे. आर्थिक व्यवहारातील काळजी भविष्यात लाभदायक ठरणार आहे.
कुंभ रास
या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. नवीन प्रकल्प आणि सर्जनशील कामात यश मिळणार आहे. ज्या अडचणींचा तुम्ही सामना करत आहात, त्यातून सुटका होणार आहे. तुम्हाला हा आठवडा दिलासादायक ठरणार आहे. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायातील प्रगतीचा हा आठवडा असणार आहे. तर नातेसंबंध, कुटुंब आणि जोडीदाराच्या पाठिंब्यामुळे मनोबल वाढणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)