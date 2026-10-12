/Baba Vanga Prediction 2026 : नवरात्रीतील पुढचे 7 दिवस 5 राशींच्या लोकांसाठी सोन्याचे दिन! ग्रहांचा पॉवरफुल शुभ योग आर्थिक लाभाचा, बाबा वेंगाची भविष्यवाणी

Baba Vanga Horoscope Prediction 12 to 18 October 2026 in Marathi : ऑक्टोबर महिन्याचा हा आठवडा, 12 ते 18 ऑक्टोबर हा नवरात्रीचा आठवडा आहे. नवरात्रीचे पुढील सात दिवस हे पाच राशीच्या लोकांसाठी खूप खास असणार आहे. त्यांना प्रत्येक कामात यश मिळणार आहे. त्यासोबत आर्थिक स्थिती असो किंवा करिअर वा व्यवसायातील समस्या असो ती दूर होणार आहे. असा नवरात्रीचा आठवड्यातील पाच लकी राशीबद्दल बाबा वेंगा यांनी भाकीत केलं आहे. असा हा आठवडा कोणत्या पाच राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभ, करिअरमधील प्रगती आणि नोकरी, व्यवसायात फायदेशीर घेऊन आला आहे जाणून घ्या.
या राशीच्या लोकांसाठी नवरात्रीचे हे पुढील सात दिवस अतिशय शुभ असणार आहे. तुमच्यातील सर्जनशील कल्पनांना योग्य दिशा प्राप्त होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांची साथ मिळणार आहे. त्यामुळे एखादे महत्त्वाचे काम मार्गी लागणार आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्यात यशस्वी होणार आहात. नातेसंबंधातील स्पष्ट संवाद नात्याला मजबूत करणार आहे.
हा आठवड्या तुमच्यासाठी आर्थिक मजबूती देणारा ठरणार आहे. नवीन गोष्ट शिकण्यासाठी हा आठवडा उत्तम असणार आहे. करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी आठवडा प्रेरणादायी असणार आहे. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना उत्तम संधी मिळणार आहे. महत्त्वाच्या व्यक्तींशी संपर्क भविष्यात फायदेशीर ठरणार आहे. पण निर्णय घेताना चहूबाजूने विचार नक्की करा.
या लोकांसाठी नवरात्रीचे हे सात दिवस अनेक अर्थाने भाग्यशाली ठरणार आहे. वैयक्तिक आणि करिअरमध्ये तुम्ही समतोल राखण्यात यशस्वी होणार आहात. भागीदारीत नवीन कामं मिळणार आहेत. प्रेमसंबंधांतील संवाद हा गैरसमज दूर करण्यासाठी यशस्वी होणार आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नवरात्रीचा हा आठवडा अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि अनुकूल सिद्ध होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या नेतृत्वगुणांची दखल घेतली जाणार आहे. व्यवसायाचा विस्तार करण्यात यशस्वी होणार आहात. घरातील वातावरण आनंदी असणार आहे.
या आठवड्यात तुमच्या कलागुणाचं कौतुक होणार आहे. एवढंच नाहीतर संवादकौशल्याचा तुम्हाला फायदा मिळणार आहे. नोकरीत नवीन जबाबदारी खांद्यावर पडणार आहे. तर व्यवसायिकांना उत्तम संधी मिळणार आहे. आर्थिक नियोजन भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)