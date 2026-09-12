/Baba Vanga Prediction 2026 : गणेशोत्सवाचा हा आठवडा कुंभ राशीसह 5 राशींसाठी धनलाभ, नोकरी आणि व्यवसायात मोठा फायदा; बाबा वेंगाची भविष्यवाणी

Baba Vanga Horoscope Prediction 14 to 20 September in Marathi : ज्या क्षणाची प्रत्येक जण आतुरतेने वाट पाहत होतो तो गणेशोत्सव येत्या सोमवारी 14 सप्टेंबरपासून सुरु होतोय. हा बाप्पाचा आठवडा कोणत्या पाच राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे, याचं भाकीत बाबा वेगा यांनी केलं आहे. 14 ते 20 सप्टेंबरचा हा आठवडा पाच राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभ, करिअरमधील प्रगती आणि नोकरी, व्यवसायात फायदेशीर ठरणार आहे.
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आत्मविश्वास वाढवणारा ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळणार आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांनाही आनंदाची बातमी मिळणार आहे. गुंतवणुकीतून नफा मिळणार आहे. सरकारी कामाशी संबंधित बाबींमध्येही यश सहज मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)