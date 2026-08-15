/Baba Vanga Prediction 2026 : श्रावणी सोमवार, नागपंचमीचा आठवडा 5 राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभाचा; मिळणार नशीबाची साथ

Baba Vanga Horoscope Prediction 17 to 23 August in Marathi : ऑगस्टचा तिसरा आठवडा आणि श्रावणाचा हा आठवडा अतिशय खास आहे. पहिला श्रावणी सोमवार, नागपंचमी, मंगळागौर आणि पुत्रदा एकादशीचा हा आठवडा पाच राशीच्या लोकांसाठी लकी ठरणार आहे. चला मग प्रसिद्ध भविष्यवर्त्या बाबा वेंगा यांनी केलेली भविष्यवाणी जाणून घेऊयात.
तुमच्या करिअरला दिशा मिळणार असून एक नवीन संधी मिळणार आहे. अनेक दिवसांपासून अडकलेलं काम मार्गी लागणार आहे. या कामावरून तुमचं कौतुक होणार आहे. बँक बँलेन्स वाढणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास द्विगुणीत होणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात.
या आठवड्यात तुमचं बँक बॅलेन्स वाढणार असून भविष्यात तुमची स्थिती सुधारणार आहे. एवढंच नाही तर तुम्हाला पैसाचा लाख होणार आहे. उत्पन्नाचा नवीन मार्ग सापडणार आहे. नवीन जबाबदारी तुम्हाला एक उत्साह देणार आहे. बचत करण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात.
हा आठवडा तुमच्यासाठी आत्मविश्वास घेऊन आला आहे. सोबत यश तुम्हाला प्रगतीकडे घेऊन जाणार आहे. ऑफिसमध्ये तुमच्या कामाची प्रशंसा होणार आहे. महत्त्वाचे काम मार्गी लागणार आहे. तुमचा मान सन्मानही या आठवड्यात वाढणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी नवीन संधी घेऊन आला आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन संपर्क फायदेशीर ठरणार आहे. तुमचं बॅक बॅलेन्स तगड्या स्थितीत येणार आहे. कुटुंबाकडून तुम्हाला साथ मिळणार आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या निर्णयात कुटुंब साथ देणार आहे.
श्रावणाचा हा आठवडा तुमच्यासाठी अनेक संधी घेऊन आला आहे. तर कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक बदल तुमच्यासाठी करिअरची चांगली सुरुवात करावी लागणार आहे. नवीन आणि चांगल्या नोकरीची ऑफरही तुम्हाला येणार आहे. व्यवसायिकांसाठी हा आठवडा सकारात्मक असणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)