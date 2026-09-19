/Baba Vanga Prediction 2026 : गणेशोत्सवाचे पुढील 7 दिवस या राशीच्या लोकांसाठी पॉवरफुल! बाबा वेंगानुसार आयुष्यात प्रत्येक पाऊलावर...

Baba Vanga Horoscope Prediction 21 to 27 September in Marathi : गणेशोत्सवाचा आणि सप्टेंबरचा शेवटचा आठवडा हा कोणत्या पाच राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक आहे, याबद्दल जगप्रसिद्ध भविष्यवर्त्या बाबा वेंगा यांनी सांगितलं आहे. या आठवड्यात परिवर्तिनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद पौर्णिमासह अनेक ग्रहांचा शुभ योग जुळून आला आहे. असा 21 ते 27 सप्टेंबरचा हा आठवडा कोणत्या पाच राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभ, करिअरमधील प्रगती आणि नोकरी, व्यवसायात फायदेशीर घेऊन आला आहे जाणून घ्या.
वृषभ रास
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राहणार आहे. बँक बॅलेन्स वाढविण्यासाठी तुम्हाला नवीन मार्ग सापडणार आहे. नोकरादार लोकांच्या कामाची दखल घेतली जाणार आहे. तुमच्या खांद्यावर नवीन जबाबदारी टाकण्यात येणार आहे. प्रेमसंबंधातील संवाद सकारात्मक झाल्यामुळे जुने गैरसमज दूर होणार आहे.
सिंह रास
हा आठवड्या तुमच्यासाठी आत्मविश्वासाने भरलेला असणार आहे. करिअरमधील समस्या दूर होणार असून तुम्हाला नवीन संधी मिळणार आहे. वरिष्ठांकडून तुमचं कौतुक होणार आहे. शिवाय तुमच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. कुटुंब असो किंवा प्रेम जीवनात सकारात्मक वातावरण राहणार आहे.
वृश्चिक रास
करिअरमध्ये प्रगतीचे मार्ग गवसणार आहे. तुम्हाला नवीन संधी मिळणार आहे. व्यवसायात नवीन संपर्क फायदेशीर ठरणार आहे. बँक बॅलेन्स वाढविण्यासाठी नवीन मार्ग सापडणार आहे. तुमच्या कौशल्याची दखल कामाच्या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे. नात्यातील तणाव कमी होऊन त्यात मजूबत होणार आहे.
मकर रास
हा आठवडा तुमच्यासाठी सकारात्मक फळ देणारा असणार आहे. तुमच्या मेहनतीचे शुभ फळ मिळणार आहे. करिअरमध्ये नवीन प्रोजेक्ट किंवा जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. व्यवसायकांना नवीन संधीसोबत नवीन करार पाहिला मिळणार आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी नवीन मार्ग मिळणार आहे. कुटुंबातील व्यक्तींचे सहकार्य तुम्हाला एका मजबूत स्थितीत उभं करणार आहे.
कुंभ रास
या लोकांसाठी हा आठवडा नवीन संधी घेऊन आला आहे, ज्यामुळे तुमच्या करिअरला नवीन दिशा मिळणार आहे. डिजिटल, तंत्रज्ञान किंवा क्रिएटिव्ह क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना हा आठवडा भाग्यशाली ठरणार आहे. नोकरीत नवीन ऑफर किंवा जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. तर व्यवसायात नवीन संपर्कांमुळे आर्थिक भरभराटी पाहिला मिळणार आहे. प्रेमजीवनात संवाद तुमच्या नात्याला मजूबत स्थितीत नेणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)