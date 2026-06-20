/निर्जला एकादशीचा आठवडा या लोकांसाठी आर्थिक लाभाचा! नोकरी - व्यावसायिकसह प्रत्येक क्षणी मिळणार नशिबाची साथ

Baba Vanga Horoscope Prediction 15 to 21 June 2026 in Marathi : आपल्या रहस्यमय आणि धक्कादायक भाकीतमुळे प्रसिद्ध असलेल्या बाबा वेंगा यांनी जून महिन्याचा शेवटचा आठवडा कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे, याचं भाकीत केलंय. धन, करिअर, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कौटुंबिक जीवनात पाच राशीच्या लोकांना प्रत्येक पावलावर नशिबाची साथ मिळणार आहे. बाबा वेंगा यांनी कोणत्या पाच राशी या 22 ते 28 जून या आठवड्यासाठी लकी आहे, हे सांगितलं.
हा आठवडा तुमचं बँक बॅलेन्स मजबूत करणारा ठरणार आहे. अडकलेल्या कामांना वेग प्राप्त होणार आहे. अनेक मान्यवरांशी ओळख होणार आहे. नोकरदार लोकांना बॉसकडून सहकार्य मिळणार आहे. तर व्यवसायिकांना प्रगतीचे मार्ग गवसणार आहे. सासरच्या मंडळीकडून होणारी समस्या काही अंश कमी होणार आहे. तसंच जोडीदाराकडून प्रत्येक पावलावर साथ मिळणार आहे.
या लोकांसाठी हा आठवडा अनेक नवीन संधी घेऊन आला आहे. करिअरमध्ये प्रगतीचे उंच शिखर, बँक बलेन्स वाढणार आहे. जे लोक नोकरीच्या शोधात होते त्यांना उत्तम संधी मिळणार आहे. व्यावसायिकांसाठी विस्ताराचे योजना प्रत्यक्षात येणार असून त्यातून प्रगतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या आठवड्यात जवळची व्यक्ती तुम्हाला पाठिंबा देणार आहे. कुटुंबातील जुने मतभेद मिटणार असून नात्यात नवीन ओलावा येणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी अतिशय भाग्यशावी मानला जातोय. तुमच्या व्यवसायातील समस्या सोडविण्याचे मार्ग सापडणार आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक संधी मिळणार आहेत. तुमचे आरोग्याची समस्या दूर होणार आहे. या आठवड्यात शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही गोष्टी तुमची उत्तम साथ देणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. संपत्ती असो किंवा मालमत्ता यात वाढीसाठी हा आठवडा सकारात्मक असणार आहे. कुटुंब आणि मित्रांची साथ तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास वाढवणार आहे. एवढंच काय अडकलेली कामं पूर्ण होणार आहेत.
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय सकारात्मक असणार आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी बढती किंवा नवीन जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. तर व्यवसायिकांसाठी प्रगतीचे उत्तम मार्ग मिळणार आहे. नवीन भागीदारातून उत्तम संधी मिळणार आहे. जुने वाद किंवा कायदेशीर बाबींमधून तुम्हाला या आठवड्यात दिलासा मिळणार आहे. आरोग्यात उत्तम साथ मिळणार आहे. आर्थिक बाजू असो किंवा नातेसंबंध अतिशय सकारात्मक असणार आहे.
या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय शुभ ठरणार असून अनेक शुभ संधी मिळणार आहे. आर्थिक स्थिती दिलासादायक असणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. उत्पन्नात वाढ होणार असून त्यासाठी नवीन संधी मिळणार आहे. नोकरी असो किंवा व्यवसाय या प्रगतीचे शुभ संधी तुमच्यासोबत आहे. तुमच्या कामाचं कौतुक होणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांसोबत नातं मजबूत होणार आहे. घरातील वातावरण आनंददायी आणि सुखद राहणार आहे. सामाजिक प्रतिष्ठामध्ये वाढ होणार आहे. नवीन लोकांशी संबंध प्रस्थापित होणार असून भविष्यात त्याचा फायदा होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)