/Baba Vanga Prediction 2026 : पुढील 7 दिवसात 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; ग्रह - नक्षत्रांच्या संयोगातून मिळणार पैसाच पैसा, बाबा वेंगाची भविष्यवाणी

Baba Vanga Horoscope Prediction 26 October to 1 November 2026 in Marathi : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा कोणत्या पाच राशीच्या लोकांसाठी लकी ठरणार आहे, याबद्दल भविष्यवर्ता बाबा वेंगा यांनी भाकीत केलं आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटचा आठवड्यात ग्रह - नक्षत्रांचा अनेक शुभ योग जुळून येणार आहे. याचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम पाच राशीच्या लोकांवर होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या पाच राशी जाणून घ्या.
तुमच्यासाठी हा आठवडा सकारात्मक असणार आहे. नोकरीच्या ठिकाणी कामातून विशेष फायदा मिळणार आहे. आर्थिक व्यवहारातही सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. नातेसंबंधात आनंद आणि उत्कृष्ट संवाद असणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे.
तुमच्यासाठी ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा भाग्यशाली ठरणार आहे. तुमच्या खांद्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येणार असून तुम्ही त्याबद्दल सकारात्मक असणार आहात. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. मुलांमधील गुणांचा तुम्हाला आनंद देणार आहे. घरातील वातावरण आनंददायी असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून सहयोग मिळणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी मेहनतीच फळ मिळणार आहे. नवीन नोकरीच्या शोधता असलेल्या लोकांना चांगली संधी मिळणार आहे. भविष्यासाठी चांगला पैसा जमा करणार आहात. व्यावसायिकांसाठी हा आठवडा सकारात्मक ठरणार आहे.
ऑक्टोबरच्या शेवटचा आठवडा भावनिकरित्या सकारात्मक असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी खांद्यावर पडणार आहे. कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागणार आहे. वैवाहिक जीवनात आनंदच आनंद असणार आहे. समाजात मान - सन्मान वाढणार आहे.
तुमच्यासाठी ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटचा आठवडा अतिशय सकारात्मक राहणार आहे. तु्म्ही केलेल्या आतापर्यंतच्या कामाचे फळ मिळणार आहे. तुमचे अडकलेल्या कामाला वेग मिळणार आहे. आर्थिक स्थिती मजूबत होणार आहे. तुमच्यासाठी हा आठवडा लाभदायक असणार आहे. घरात आनंदी वातावरण नांदणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)