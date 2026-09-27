/Baba Vanga Prediction 2026 : धनु राशीसह या 5 जणांवर असणार पूर्वजांचा आशीर्वाद, बाबा वेंगा यांचं करिअर, पैसा अन् नात्याबद्दल मोठं भाकीत

Baba Vanga Horoscope Prediction 28 September to 4 October 2026 in Marathi : सप्टेंबरचा शेवटचे तीन दिवस आणि सोबत ऑक्टोबरची सुरुवात, म्हणजेच २८ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर, धनु राशीसह पाच राशींसाठी नवीन आशेचा ठरणार आहे. पितृपक्षचा हा आठवडा धार्मिक श्रद्धेनुसार, कौटुंबिक सुख, समृद्धी आणि प्रयत्नांच्या यशासाठी पूर्वजांचे आशीर्वाद महत्त्वाचे मानले जातात. बाबा वेंगा यांच्याशी संबंधित भाकितांबद्दल वेळोवेळी अनेक दावे समोर आलं आहेत. असा हा आठवडा कोणत्या पाच राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभ, करिअरमधील प्रगती आणि नोकरी, व्यवसायात फायदेशीर घेऊन आला आहे जाणून घ्या.
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे. या लोकांच्या मेहनतीचं सकारात्मक आणि शुभ फळ मिळणार आहे. पूर्वजांच्या आशीर्वादाने, प्रलंबित कामांना गती मिळणार आहे. नोकरी आणि व्यवसायात असलेल्यांना नवीन जबाबदाऱ्या किंवा संधी मिळणार आहे. कुटुंबातील वडीलधाऱ्या व्यक्तीच्या पाठिंब्यामुळे तुमचे मनोधैर्य दुप्पटीने वाढणार आहे. पितृपक्षात आपल्या पूर्वजांचे स्मरण करणे आणि गरजूंना दान करणे तुमच्यासाठी शुभ ठरणार आहे.
या लोकांसाठी कौटुंबिक दृष्ट्या हा आठवडा अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या लोकांच्या घरात काही शुभ कार्य ठरणार आहे. तसंच आर्थिक बाबींमध्ये हळूहळू सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. नोकरदार व्यक्तींना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर हा काळ उत्तम असणार आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, पूर्वजांची प्रार्थना करणे, अन्नदान करणे किंवा गरजूंना मदत तुमच्यासाठी शुभ ठरणार आहे.
या लोकांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. या आठवड्यात स्पर्धा, नोकरी, शिक्षण किंवा व्यवसायाशी संबंधित बाबींमध्ये यश प्राप्त होणार आहे. अडकलेली कामं जुन्या ओळखीतून पुढे जाणार आहे. आर्थिक निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावे लागणार आहे. जर तुम्ही घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर या आठवड्यात तुमची इच्छा पूर्ण होणार आहे. घरातील वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद तुमच्यासाठी सकारात्मक ऊर्जेचा ठरणार आहे.
या लोकांसाठी नवीन संधी घेऊन हा आठवडा येणार आहे. प्रवास, नोकरी किंवा व्यवसायाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात. तुम्ही मित्रांसोबत बाहेर फिरायला जाण्याचे प्लॅन करणार आहात. परदेश किंवा दूरच्या ठिकाणांशी संबंधित कामात प्रगती मिळणार आहे. जे लोक एखादे काम पूर्ण होण्याची बऱ्याच काळापासून वाट पाहत असाल ते सहज पूर्ण होणार आहे. पितृपक्षात पूर्वजांचे स्मरण करणे आणि आपल्या क्षमतेनुसार दान करणे फलदायी ठरणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी अनुकूल ठरणार आहे. या काळात अनेक प्रलंबित कामे पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला नातेवाईकांना भेटण्याची संधीही मिळणार आहे. जर तुम्ही कायदेशीर बाबींमध्ये अडकले असाल, तर तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे. व्यावसायिकांना जुन्या गुंतवणुकीतून किंवा ओळखीमधून नफा प्राप्त होणार आहे. तर नोकरी करणारे त्यांचे सर्व लक्ष्य पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरणार आहेत. चर्चेतून कुटुंबातील चालू असलेल्या समस्यांचे उत्तर सापडणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)