/Baba Vanga Prediction 2026 : जुलैचा पहिला आठवडा 5 राशीच्या लोकांसाठी वरदान, बाबा वेंगाची भविष्यवाणीनुसार बँक बॅलेन्स होणार डबल

Baba Vanga Horoscope Prediction 29 june to 5 july 2026 in Marathi : जुलैचा पहिला आठवडा हा 12 राशींपैकी कोणत्या पाच राशीच्या लोकांसाठी लकी असणार आहे, याबद्दल प्रसिद्ध भविष्यवर्ता बाबा वेंगा यांनी भाकीत केलंय. या पाच राशीच्या लोकांवर लक्ष्मी माता खूष होणार आहे. एकंदीत जुलै महिन्याचा पहिला आठवडा धन, करिअर, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कौटुंबिक जीवनासाठी कसा असणार आहे, याबद्दल बाबा वेंगा यांनी सांगितलं आहे.
मेष रास
या राशीच्या लोकांसाठी जुलैचा पहिला आठवडा करिअरच्या दृष्टीकोनातून प्रगतीचा असणार आहे. तुम्हाला नवीन संधी मिळणार आहे. नोकरदार लोकांना ऑफिसमध्ये वरिष्ठांकडून पाठबळ मिळणार आहे. जर तुम्ही नवीन नोकरीच्या शोधात असाल तर चांगली संधी मिळण्याचे संकेत आहेत. व्यावसायिकांबद्दल बोलायचं झालं तर नवीन ग्राहक आणि फायदेशीर करार तुमच्या आर्थिक फायदा करणार आहे. तर विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा चांगला असणार आहे. घर किंवा फ्लॅट खरेदीसंदर्भात सकारात्मक बातमी असणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही इच्छा पूर्ण होणार आहे.
मिथुन रास
तुमच्यासाठी जुलैचा पहिला आठवडा नवीन पर्वाची सुरुवात असणार आहे. नोकरदारांना कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी खांद्यावर पडणार आहे. अगदी तुमच्या पगारातही वाढ होण्याचे संकेत आहेत. तर व्यावसायिकांसाठी हा आठवडा चांगला असून त्यांचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला गुंतवणुकीतून फायदा होणार आहे. तर परदेशात शिक्षण किंवा नोकरी करण्याची इच्छा असणाऱ्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. एवढंच नाही तर मित्रांसोबत पावसाळी सहलीचे बेत आखणार आहात. कुटुंबात आनंदी वातावरण असणार आहे. तर तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे.
सिंह रास
या लोकांसाठी जुलैचा पहिला आठवडा आत्मविश्वास आणि यश घेऊन आला आहे. तुम्हाला नशीबाची साथ मिळणार आहे. वाढलेली समज त्यांना प्रत्येक कार्य पूर्ण करण्यास मदत करणार आहे. व्यावसायिकांसाठी हा आठवडा आर्थिक स्थिती मजबूत करणारा ठरणार आहे. तुम्हाला नवीन प्रकल्प असो किंवा भागीदारीतून नफा मिळणार आहे. आई वडील किंवा मुलांच्या आरोग्याबद्दल तुमची चिंता कमी होणार आहे. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि करिअरमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागणार आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले कोणतेही काम पूर्ण होणार असून आर्थिक फायदा मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)