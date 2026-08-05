/Baba Vanga Prediction 2026 : ऑगस्टचा पहिला आठवडा या राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली, बाबा वेंगाची काय केलंय भाकीत?

Baba Vanga Horoscope Prediction 3 to 9 August in Marathi : जगभरात बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी अतिशय प्रसिद्ध आहे. त्यांनी केलेल्या अनेक भाकीत खरी ठरली आहे, त्यामुळे सोशल मीडियावर त्यांची भविष्यवाणी गाजते. बाबा वेंगानुसार ऑगस्ट महिन्याचा हा आठवडा पाच राशीच्या लोकांसाठी अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे. त्यांच्यावर महादेवाचा आशीर्वाद असणार आहे. असा हा 3 ते 9 ऑगस्टचा आठवडा कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक असणार आहे, जाणून घ्या.
या आठवड्यात तुमचा आत्मविश्वास द्विगुणीत वाढणार आहे. महादेवाच्या कृपेने धार्मिक कार्यांमध्ये आवड वाढणार आहे. कुटुंबात प्रार्थना, भजन, कीर्तन किंवा एखादे शुभ कार्य घडणार आहे. नशिबाची साथ तुम्हाला मिळणार आहे. प्रलंबित कामं पूर्णपणे मार्गी लागणार आहे. नवीन संधी तुम्हाला मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थापक आणि सहकाऱ्यांसोबतचे संबंध पूर्वीपेक्षा अधिक दृढ होणार आहेत.
हा आठवडा तुमच्यासाठी सकारात्मक ऊर्जेने भरलेला असणार आहे. तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांकडून चांगली संधी मिळणार आहे. धार्मिक कार्यात सहभागी होणार आहात. व्यवसायिकांसाठीही पण हा आठवडा लाभदायक ठरणार आहे. तुमचे महत्त्वाचे सौदे होणार आहेत. आर्थिक स्थिती मजबूत घरात येणार आहे. अगदी अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे.
या लोकांसाठी हा आठवडा अतिशय शुभ असणार आहे. आध्यात्मिक कार्यातून मनःशांती लाभणार आहे. कुटुंबासोबत धार्मिक कार्यक्रमात सुखद अनुभव येणार आहे. घर किंवा वाहन खरेदीचे योग आहेत. तुमची इच्छा या आठवड्यात पूर्ण होऊ शकते. नवीन जबाबदाऱ्या तुम्हाला मिळणार आहे. कामाने सर्वांना प्रभावित करण्यात तु्म्ही यशस्वी होणार आहे. जोडीदारासोबतचे वाद संपुष्टात येणार असून नातं अधिक घट्ट होणार आहे.
हा आठवड्या या राशीच्या लोकांसाठी अतिशय सकारात्मक आणि ऊर्जेने भरलेला असणार आहे. धार्मिक कार्यात रस वाढणार आहे. घरातही वातावरण आनंदी आणि सकारात्मक असणार आहे. नोकरदारांना करिअरमध्ये प्रगतीचे उत्तम संधी मिळणार आहे. नवीन प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. व्यावसायिकांसाठी पण हा आठवडा उत्तम राहणार असून नवीन स्त्रोत प्राप्त होणार आहे. जुन्या गुंतवणुकीतूनही फायदा होणार आहे.
हा आठवडा मीन राशीच्या लोकांसाठी शुभ संकेत घेऊन आला आहे. धार्मिक कार्यातून सक्रिय सहभाग तुम्हाला आनंद देणार आहे. मित्रांच्या मदतीने अनेक घरगुती कामं पूर्ण होणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. नोकरदार लोकांसाठी नवीन जबाबदारी वाट पाहत आहे. व्यवस्थापक आणि सहकाऱ्यांसोबत समन्वय सुधारणार आहे. ज्यामुळे त्यांच्या कामात यश मिळणार आहे. या आठवड्यात व्यावसायिकांना चांगला नफा प्राप्त होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)