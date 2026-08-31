/Baba Vanga Prediction 2026 : जन्माष्टमीचा हा आठवडा कोणासाठी शुभ?, 5 राशींना लागणार लॉटरी, बाबा वेंगाची भविष्यवाणी

Baba Vanga Horoscope Prediction 31 August to 6 September in Marathi : श्रावणाचा तिसरा आठवडा श्रावणी सोमवारी आज संकष्टीचा योग जुळून आला आहे. हा आठवडा कोणत्या पाच राशीच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे. जगभरात आणि सोशल मीडियावर बाबा वेंगाची भविष्यवाणी प्रसिद्ध आहे. 31 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर हा सप्टेंबरचा पहिला आठवडा पाच राशींसाठी आर्थिक भरभराटीचा ठरणार आहे. कोणत्या राशीसाठी सप्टेंबरचा पहिला आठवडा लकी असणार आहे जाणून घ्या
वृषभ रास
या लोकांसाठी हा आठवडा सकारात्मक बदल घेऊन आला आहे. तुम्हाला आर्थिक स्थिरता मिळणार आहे. अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहे. करिअरमध्ये उत्तम संधीसोबत जबाबदारी मिळणार आहे. कुटुंबात आनंदी आनंद वातावरण असणार आहे. कानावर सकारात्मक बातमी येणार आहे.
मिथुन रास
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा भरभराटीसोबत यश घेऊन आला आहे. तुमच्या मेहनतीचं फळ मिळणार आहे. अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला मित्र आणि कुटुंबाकडून चांगली साथ मिळणार आहे. हाती घेतलेल्या प्रत्येक कामात यशाची साथ मिळणार आहे.
तूळ रास
हा आठवडा सगळ्या दृष्टीकोनातून तुमच्यासाठी सकारात्मक ठरणार आहे. नातेसंबंध असो किंवा करिअर तुम्हाला सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. काही लोकांची ओळख भविष्यासाठी प्रगतीची ठरणार आहे. व्यवसायिकांसाठी आर्थिक लाभाचा हा आठवडा असणार आहे. तर मानसिक तणावही दूर होणार आहे.
धनु रास
या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात नशिबाची साथ काय असते याचा पदोपदी अनुभव येणार आहे. या आठवड्यातील प्रवास फायदेशीर ठरणार आहे. एखादी नवीन कामही करण्याची संधी मिळणार आहे. बँक बॅलेन्स मजबूत स्थितीत येणार आहे. करिअरमधील नवीन वाटा तुम्हाला प्रगतीकडे घेऊन जाणार आहे.
सिंह रास
या राशीच्या लोकांसाठी पुढील सात दिवस आत्मविश्वासाने भरलेला असणार आहे. या आत्मविश्वाच्या जोरावर तुम्ही मोठी काम यशाकडे घेऊन जाणार आहे. कामाच्या ठिकाणी मोठी जबाबदारी सोबत उत्तम संधी मिळणार आहे. बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. अडकलेले पैस सहज परत मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)