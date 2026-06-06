/Baba Vanga Prediction 2026 : कुंभ राशीच्या लोकांसह या लोकांना लागणार जॅकपॉट; आर्थिक लाभ, कौटुंबिक सुख अन् बरंच काही...

Baba Vanga Horoscope Prediction 8 to 14 June 2026 in Marathi : जून महिन्याचा दुसरा आठवडा हा कालाष्टमीने सुरुवात होणार आहे. तसंच त्या आठवड्यात कमला एकादशी पण असणार आहे. असा हा आठवडा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध भविष्यवर्ता बाबा वेंगा यांनी 8 ते 14 जून कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे, याचं भाकीत केलंय. बाबा वेंगाच्या भाकीतनुसार या पाच राशीच्या लोकांना जॅकपॉट लागणार आहे, तसंच सकारात्मक संधी, प्रगती आणि कौटुंबिक सुख लाभणार आहे. चला पाहूयात कोणत्या आहेत त्या पाच लकी राशीचे लोक...
जूनचा दुसरा आठवडा या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यांचं अडकलेले कामं मार्गी लागणार आहे. त्यांची एका महत्त्वाच्या व्यक्तीची ओळख होणार आहे. नोकरदार लोकांना वरिष्ठांची साथ मिळणार आहे. व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी आणि फायदेशीर व्यवहार होणार आहेत. मित्र किंवा नातेवाईकांकडून आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. आर्थिक परिस्थिती मजबूत होणार असून तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे.
हा आठवडा कौटुंबिक आणि आर्थिकबाबीसाठी लाभदायक ठरणार आहे. तुमचे कुटुंबातील सदस्यांसोबत संबंध सुधारणार आहे. घरात आनंदाचे वातावरण असणार आहे. काही धार्मिक कार्य पार पडणार आहे. या आठवड्यात गुंतवणुकीसाठी तुम्हाला सकारात्मक फायदा मिळणार आहे. पूर्वीच्या गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळणार आहे. तसंच विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा सकारात्मक ठरणार आहे. अभ्यास आि स्पर्धा परीक्षेसाठी हा यशाचा आठवडा असणार आहे.
तुमच्यासाठी हा आठवडा सिंह राशीच्या लोकांसाठी अतिशय शुभ ठरणार आहे. या आठवड्यात सिंह राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली असणार आहे. आर्थिक अडचणीतून तुम्हाला सहज मार्ग सापडणार आहे. तुमचं संवाद कौशल्य सुधारणार आहे. तुम्ही तुमच्या संवादातून प्रतिष्ठित लोकांना आकर्षित करणार आहात. तुम्ही वाट पाहत असलेल्या संधी तुम्हाला मिळणार आहे. आई - वडिलांसह मुलांचं आरोग्य सुधारणार आहे. तुमचा समाजिक दर्जा आणि आदर वाढणार आहे. व्यवसायातील सध्याच्या अडचणी दूर होणार आहे. बँक बॅलेन्स वाढणार आहे.
तुमचे नातेसंबंध आणि करिअर या दोन्ही आघाड्यांवर सकारात्मक असणार आहे. या आठवड्यात, नशिबाच्या मदतीने आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी संधी मिळणार आहे. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. वैवाहिक जीवन अधिक सुसंवादी राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत मिळून मालमत्ता खरेदी करणार आहात. जे नोकरी बदलण्याचा विचार करत आहेत, त्यांना चांगल्या संधी मिळणार आहे. त्यांचे उत्पन्नही वाढणार आहे. जुना वाद मिटल्याने मनःशांती मिळणार असून नातेवाईक तुमचा पाठिंबा कायम ठेवणार आहे.
हा आठवडा तुमच्यासाठी नवीन सुरुवातीचे प्रतीक ठरणार आहे. या आठवड्यात, या व्यक्तींना करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळणार आहे. थांबलेल्या कामाला गती मिळणार आहे. मोठा ताण कमी होणार आहे. व्यवसायाच्या विस्ताराच्या योजना यशस्वी होणार आहे. तुम्ही परदेश प्रवासाचे नियोजनही करणार आहात. आर्थिक लाभासोबतच, आरोग्याच्या समस्यांपासूनही दिलासा मिळणार आहे. जर तुम्ही कायदेशीर बाबींमध्ये अडकले असाल, तर या आठवड्यात तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय, अनेक महत्त्वाच्या कामांमध्ये मित्र आणि सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)