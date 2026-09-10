/Baba Venga Prediction : श्रावण अमावस्या ते अनंत चतुर्दशीपर्यंत 5 राशीच्या आयुष्यात सुवर्ण काळ, पुढील 15 दिवस धन आणि प्रगतीची संधी

Baba Vanga Horoscope : बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी ही जगप्रसिद्ध आहे. ज्योतिषमध्ये ज्यांना रस आहे, त्यांना बाबा वेंगाची भाकीतची उत्सुकता असते. बाबा वेंगा यांनी श्रावण अमावस्यापासून अनंत चतुर्दशीपर्यंत हे 15 दिवस कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी लकी असणार आहे, ते भाकीत केलंय. 11 ते 25 सप्टेंबरपर्यंत कोणते पाच राशीसाठी भाग्यशाली आहे ते जाणून घेऊयात.
वृषभ रास
या लोकांसाठी पुढील 15 दिवस आर्थिकदृष्ट्या सकारात्मक असणार आहे. तुम्हाला उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत गवसणार आहे. गुंतवणुकीतून नफा होणार आहे. पण या काळातील निर्णय काळजीपूर्वक घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. कर्जामुळे दिलासा मिळणार आहे. नोकरदार व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. नवीन ग्राहक आणि सौद्यांमुळे व्यवसायाला फायदा मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून आणि जोडीदाराकडूनही पाठिंबा प्राप्त होणार आहे.
मिथुन रास
करिअर आणि शिक्षणाच्या दृष्टीने हा काळ तुमच्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये या राशीच्या विद्यार्थ्यांना यश मिळणार आहे. नोकरीची चांगली संधी मिळणार आहे. या काळात आत्मविश्वास वाढणार आहे. व्यवसायात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यांमध्ये रस वाढणार आहे.
तूळ रास
या राशीच्या लोकांना भाग्याची साथ मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती, पगारवाढ किंवा नवीन जबाबदाऱ्यांची संधी मिळणार आहे. व्यावसायिकांसाठी नवीन संपर्क फायदेशीर ठरणार आहे. जुन्या गुंतवणुकीच्या बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. कर्ज फेडण्यातही प्रगती होणार आहे. वैयक्तिक आयुष्यात, नातेसंबंध अधिक गोड असणार आहे. तुम्हाला कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे.
धनु रास
या लोकांसाठी नवीन सुरुवात घेऊन येणार आहे पुढील पंधरा दिवस. नोकरी आणि व्यवसायात असलेल्यांना प्रगतीच्या संधी मिळणार आहेत. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहेत. उत्पन्न वाढवण्याचे नवीन मार्ग खुले होणार आहे. शिक्षणातील कठोर परिश्रमाचे सकारात्मक फळ मिळणार आहे. धार्मिक यात्रा किंवा धार्मिक कार्यांमधील आवड तुमची वाढ पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या जोडीदाराचा आणि कुटुंबाचा पाठिंबा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
कुंभ रास
पुढील 15 दिवस या राशीच्या लोकांसाठी अनेक प्रकारे दिलासादायक ठरणार आहे. कामात यश आणि व्यवसायात नफ्याच्या संधी तुम्हाला मिळणार आहे. जुन्या गुंतवणुकीतून नफा प्राप्त होणार आहे. आर्थिक अडचणी कमी होणार आहेत. कर्जमुक्त होण्याच्या योजना यशस्वी होणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात चांगले परिणाम दिसणार आहे. वैयक्तिक जीवनात सकारात्मक बदल पाहिला मिळणार आहे. कुटुंबात शांतता आणि आनंदाचे वातावरण राहणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)