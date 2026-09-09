/महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खास असलेला बैल पोळा 10 की 11 सप्टेंबर कधी? कृष्णाशी आहे संबंध; जाणून घ्या तारीख, पूजा विधी आणि महत्त्व

महाराष्ट्रात श्रावणी अमावस्येला बैल पोळा सण साजरा करण्यात येतो. हा सण खास करुन शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. आजही शेतकरी हा सण मोठा उत्साहाने साजरा करतो. हा सण शेतकरी आणि बैल यांच्यातील नात्याचा सण आहे. वर्षभर शेतकऱ्याला कामात साथ देणाऱ्या बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा सण साजरा करण्यात येतो. श्रावणी अमावस्येला हा असल्याने 10 की 11 सप्टेंबर नेमका कधी साजरा करायचा आहे, अशा संभ्रमात शेतकरी बांधव आहेत.
पंचांगानुसार श्रावण कृष्ण पक्षातील अमावस्या तिथी 10 सप्टेंबरला सकाळी 10:33 वाजेपासून 11 सप्टेंबर 8:56 वाजेपर्यंत असणार आहे. हिंदू धर्मात उदय तिथीनुसार सण आणि उपवास करण्यात येतात. पण 10 सप्टेंबरला महाराष्ट्रात बैल पोळा साजरा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात या सणाला विशेष महत्त्व असून, गावागावात बैलांना सजवून त्यांची पूजा करुन पुरणाचे नैवेद्य दाखवला जातो.
बैल पोळा धार्मिक किंवा पारंपरिक सण असून तो शेतकरी आणि त्याच्या पशुधनातील जिव्हाळ्याचे नाते अधोरेखित करणारा सोहळा आहे. शेतीच्या कामात बैलांचे मोठे योगदान असल्याने या दिवशी त्यांना विश्रांती देऊन त्यांची मनोभावे पूजा करतात.
पोळ्याच्या दिवशी बैलांना शेतीच्या कामातून सुट्टी देण्यात येते. त्यांना स्वच्छ आंघोळ घालून खास सजवण्यात येतं. त्यांच्या शिंगांना रंग लावला जातो, गळ्यात घंटा आणि फुलांच्या माळा घालून त्यांना सजवण्यात येतं. काही ठिकाणी बैलांना आकर्षक वस्त्र आणि सजावटीचे साहित्यही लावण्यात येतं.
यानंतर घरातील महिला आणि शेतकरी बैलांची पूजा करुन त्यांना पुरणपोळी, गोडधोड पदार्थ आणि विविध नैवेद्य खायला घातलं जातं. बैलांची आरती करून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये पोळ्याच्या दिवशी सजवलेल्या बैलांची मिरवणूक काढण्याची परंपरा देखील आजही पाहिला मिळते. अगदी कोणाचा बैल अतिशय सुंदर सजवला आहे, त्याला पारितोषक देखील देण्यात येतं. बैलांना सजवून त्यांना पोळ्याच्या ठिकाणी आणलं जातंय. तेथे त्यांची पूजा करुन गावातील नागरिक या सोहळ्यात सहभागी मोठ्या प्रमाणात उत्साह साजरा करण्यात येतो.
बैल पोळ्याशी संबंधित एक प्रचलित पौराणिक कथा आहे. बैल पोळ्याचा सण हा श्रीकृष्ण आणि पोलासुर राक्षसाशी जोडण्यात आला आहे. पौराणिक कथेनुसार, भगवान विष्णूंनी श्रीकृष्णाच्या रूपात अवतार घेतला. श्रीकृष्णाचा जन्म झाल्याची माहिती कंसाला मिळाल्यानंतर त्याने बालकृष्णाचा वध करण्यासाठी अनेक राक्षसांना गोकुळात पाठवले.
त्यापैकी पोलासुर नावाचा राक्षसही श्रीकृष्णाचा वध करण्यासाठी गोकुळात दाखल झाला. मात्र, बालकृष्णाने आपल्या दिव्य शक्तीने पोलासुराचा वध केला. तो दिवस श्रावणी अमावस्येचा होता. त्यामुळे या दिवसाला 'पोला' असे नाव पडल्याचे आख्यायिका पौराणिक कथेत सांगण्यात आलंय.
काही लोकपरंपरांमध्ये हा दिवस बालकृष्णाशी संबंधित असल्याने विदर्भात बैल पोळ्यासोबत 'तान्हा पोळा' देखील साजरा करण्यात येतो. यात लहान मुलं आपल्या लाडक्याचा खेळणी बैलाला सजवतात आणि हे लहान मुलं आपल्या बैलाला घेऊन मैदानात येतात. असा भरला जातो तान्हा पोळा साजरा करण्यात येतो. मात्र, महाराष्ट्रातील ग्रामीण संस्कृतीत याच दिवशी बैलांची पूजा करण्याची परंपरा आजही पाळली जातो. त्यामुळे या सणाला 'बैल पोळा' असं म्हटलं जातं.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)