Sankashti Chaturthi 2026 : 6 की 7 कधी आहे भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी? जाणून घ्या पूजा विधी आणि चंद्रोदयाची वेळ कोणती?

चैत्र महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी म्हणून साजरी केली जाते. या दिवशी भाविक उपवास करतात आणि विधीपूर्वक भगवान गणेशाची पूजा करतात. चंद्र पाहिल्यानंतर आणि प्रार्थना केल्यानंतरच संकष्टी चतुर्थी व्रत पूर्ण मानले जाते. हे व्रत कधी करावे आणि चंद्रोदयाची योग्य वेळ कोणती असेल ते आपण जाणून घेऊया.
द्रुक पंचांगानुसार, चैत्र कृष्ण चतुर्थी तिथी शुक्रवार, 6 मार्च रोजी संध्याकाळी 5.53 वाजता सुरू होईल आणि शनिवार, 7 मार्च रोजी संध्याकाळी 7.17 वाजता संपेल. संकष्टी चतुर्थी व्रताचा नियम असा आहे की चंद्रोदयाच्या वेळी चतुर्थी तिथी प्रचलित असावी, कारण चंद्रोदयानंतरच उपवास सोडला जातो. चंद्रोदय 6 मार्चच्या रात्री होईल आणि त्याच वेळी चतुर्थी तिथी पाळली जाईल, म्हणून उपवास ६ मार्च रोजी पाळला जाईल.
या दिवशी, भद्रा काळ सकाळी 6.41 पासून सुरू होईल आणि संध्याकाळी 5.53 पर्यंत राहील. तथापि, ही भद्रा पाताळात राहते असे म्हटले जाते, म्हणून ती पूजा आणि धार्मिक कार्यात अडथळा मानली जाणार नाही.
संकष्टी चतुर्थीला चंद्रोदयाची वाट पाहिली जाते, कारण ही तारीख नंतर व्रत सोडले जाते. 6 मार्च रोजी चंद्रोदय रात्री 9.14 वाजता होईल. काही कॅलेंडरनुसार, सकाळी 9.31 च्या सुमारास चंद्र दिसू शकतो. भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी मार्च 2026 तारीख, शुभ वेळ, चंद्रोदय वेळ.