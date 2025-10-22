Bhaubeej 2025 : भाऊबीजेला राहुकाळ आडवा!औक्षण करताना अशुभ काळ टाळा, एवढाच आहे शुभ मुहूर्त

Bhaubeej 2025 : दिवाळी पाडव्यानंतर सण येतो तो म्हणजे भाऊबीज...दिवाळीचा हा पाच सण ज्याने दिवाळीची सांगता होते. मराठी पंचांगानुसार कार्तिक शुद्ध द्वितीया तिथीला भाऊबीज साजरी करण्यात येते. भावा बहिणीच्या अतूट नात्याचा सण यंदा भाऊबीज उदय तिथीनुसार 23 ऑक्टोबरला साजरी करण्यात येणार आहे. तर यादिवशी भाऊबीजेवर राहुची सावली असणार आहे. धार्मिक शास्त्रानुसार राहुकाळात शुभ कार्य करत नाहीत. त्यामुळे बहिणींनो भावाला ओवाळण्याचा शुभ मुहूर्त काय असणार आहे, जाणून घ्या.
यावेळी भाऊबीजेवर राहु काळाचा प्रभाव राहणार आहे. द्रिक पंचांगनुसार, राहु काळ 23 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1:30 वाजेपासून 2:54 मिनिटांपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे राहु काळात भावाला औक्षण-टिळा लावू नका.
पहिला मुहूर्त दुपारी 1 13 मिनिटांपासून ते दुपारी 3 28 मिनिटांपर्यंत असेल.
अभिजीत मुहूर्त असेल, सकाळी 11:43 मिनिटांपासून दुपारी 12:28 मिनिटांपर्यंत असेल.
विजय मुहूर्त असेल, दुपारी 1:58 मिनिटांपासून ते दुपारी 2:43 मिनिटांपर्यंत.
गोधुली मुहूर्त असेल, ज्याची वेळ संध्याकाळी 5:43 मिनिटांपासून संध्याकाळी 6:09 मिनिटांपर्यंत राहणार आहे.
भाऊबीजेला बहिणीने भावाचेऔक्षण करण्यासाठी पुजेचं ताटात कुंकू, हळद, अक्षता, नाण, सोनं, सुपारी, नारळ, दिवा, मिठाई आवर्जून ठेवा.
भावाला औक्षणासाठी चौरंगावर किंवा पाटावर पूर्व पश्चिम या दिशेला बसवावं.
चौरंग किंवा पाटावर लाल आसन नक्की परिधान करा.
आता भावाच्या कपाळी लाल कुंकवाचा टिळा लावा.
त्यानंतर डोक्यावर अक्षता टाकाव्या आणि भावाच्या दिर्घायुष्याच्या प्रार्थना करा.
यानंतर भावाला सुपारी, सोन्याच्या एखादा दागिन्याने ओवाळा. यासह ताटातील तुपाच्या दिव्याने भावाची आरती ओवाळून औक्षण पूर्ण करा. औक्षण पूर्ण केल्यानंतर भावाला गोड मिठाई भरवा.
औक्षणानंतर भावांनी बहिणींना भेटवस्तू द्याव्यात आणि त्यांचं नेहमी रक्षण करण्याचं वचन बहिणीला द्यावं.
