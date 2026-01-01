जानेवारीमध्ये जन्मलेल्यांनी 2026 मध्ये करा हे उपाय, अंकशास्त्रात सांगितलंय तुमच्या यशाचं रहस्य!

January Remmidies: 1 जानेवारीपासून नव्या वर्षाला सुरुवात झालीय. नवं वर्षे आपल्याला कसं जाईल? याबद्दल प्रत्येकाच्या मनात उत्सूकता असते. तुम्ही जानेवारीमध्ये जन्मला असाल आणि हे वर्षे चांगले जाण्यासाठी उपाय शोधत असाल तर अंकशास्त्र तुम्हाला यात मदत करेल. कसे? ते सविस्तर जाणून घेऊया.
अंकशास्त्रानुसार, जानेवारीत जन्मलेल्या व्यक्तींवर सूर्य ग्रहाची मजबूत छाप असते. यामुळे त्यांच्यात नेतृत्वगुण, आत्मविश्वास आणि महत्वाकांक्षा नैसर्गिकरित्या येतात. हे लोक मेहनती आणि ध्येयनिष्ठ असतात. पण सूर्यदोषामुळे कधी कधी अडथळे येऊ शकतात. योग्य उपाय केल्यास आयुष्यात अडचणी दूर होऊन सुख, समृद्धी आणि यश प्राप्त होते. हे उपाय रोज करणे सोपे आहे आणि खूप फरक पडतो.
सकाळी लवकर उठून तांब्याच्या भांड्यात पाणी घ्या, त्यात लाल फुले टाका आणि शांत मनाने सूर्यदेवाला अर्घ्य द्या. हा सोपा उपाय नियमित केल्यास नोकरी किंवा व्यवसायात चांगली प्रगती होते. समाजात मान-सन्मान वाढतो आणि आत्मविश्वास बळकट होतो. मन शांत ठेवणे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि यश जवळ येते.
जानेवारीत जन्मलेल्यांनी दान करणे खूप शुभ असते. यामुळे सूर्यदोष शांत होतो आणि पैशांच्या अडचणी दूर होतात. गरिबांना अन्न, कपडे किंवा मदत द्या. हा उपाय केल्यास मनाला शांती मिळते, आर्थिक स्थिती सुधारते आणि आयुष्यात स्थिरता येते. दान करताना श्रद्धा आणि प्रामाणिकपणा ठेवा, म्हणजे त्याचा खरा लाभ होतो.
रोज किंवा शक्य तेव्हा गुरू, शिक्षक किंवा घरातील मोठ्या व्यक्तींच्या पायाला स्पर्श करुन आशीर्वाद घ्या. हा छोटासा उपाय आयुष्यात स्थिरता आणतो. यामुळे निर्णय घेण्याची शक्ती वाढते आणि मार्गदर्शन मिळते. जानेवारी जन्मलेल्या लोकांसाठी हा उपाय विशेष फायदेशीर आहे, कारण तो सूर्याच्या ऊर्जेला संतुलित करतो.
रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी "ॐ घृणि सूर्याय नमः" हा मंत्र 11 किंवा 21 वेळा म्हणा. हा जप केल्यास मनात स्पष्टता येते, आत्मविश्वास वाढतो आणि आयुष्यातील अडथळे कमी होतात. शांत जागी बसा आणि पूर्ण लक्ष देऊन जप करा. यामुळे सूर्याची कृपा मिळते आणि निर्णय चुकत नाहीत.
दररोज 10-15 मिनिटे शांत बसून ध्यान करा. श्वासावर लक्ष केंद्रित करा किंवा सूर्याच्या प्रकाशाची कल्पना करा. हा उपाय आयुष्यात संतुलन आणतो, तणाव कमी करतो आणि मानसिक स्थिरता देते. जानेवारी जन्मलेल्या लोकांसाठी ध्यान खूप उपयुक्त आहे, कारण ते सूर्याच्या तीव्र ऊर्जेला नियंत्रित करून सकारात्मक दिशा देते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)