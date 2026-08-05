/आज पॉवरफुल त्रिग्रही योगासह बुध गोचर! नोकरीसोबत आर्थिक फायदा अन् बरंच काही, पण या लोकांना राहावं सावधान, ताकही फुंकून प्यावे

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार नऊ ग्रह आपल्या ठराविक वेळेनुसार आपली स्थिती बदल असतात. ते त्यांच्या ठरलेल्या वेळेनुसार एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करणार आहे. ऑगस्ट महिन्यातही अनेक ग्रह आपली स्थिती बदलणार आहे. ग्रहांचा राजकुमार आणि बुद्धी, वाणी, व्यवसाय, संवाद यांच्या कारक बुध ग्रह आज संध्याकाळी 7.58 मिनिटांनी कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. बुधाचे हे गोचर काही राशींसाठी अतिशय घातक ठरणार आहे. त्यांना काही दिवस प्रत्येक कामात सतर्क राहायचं आहे.
पणदुसरीकडे कर्क राशीत पूर्वीपासून गुरु आणि सूर्य विराजमान आहे. त्यामुळे कर्क राशीत बुध गोचरमुळे तीन ग्रहांचे त्रिग्रही योग निर्माण होणार आहे. हा पॉवरफुल त्रिग्रही काही राशींसाठी नोकरी, प्रमोशन, आर्थिक लाभासह अनेक शुभ संधी घेऊन आला आहे. चला तर मग कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी अतिशय घातक त्याला पाहूयात...
वृषभ रास
या राशीच्या लोकांसाठी हा योग अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. नोकरदार लोकांना प्रमोशन किंवा नवीन नोकरीची ऑफर येऊ शकते. तर व्यावसायिकांबद्दल बोलायचं झालं तर मोठा करार होण्याचे शुभ संकेत आहेत. तर या काळात तुमचे काम लवकर आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मार्गी लागेल.
कन्या रास
या लोकांसाठी अतिशय शुभ आणि चांगले संकेत घेऊन आला आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. नवीन नोकरीची संधी मिळणार आहे. तर शेअर बाजारात गुंतवणूक फायदेशीर ठरणार आहे. हा काळ तुमच्यासाठी फायदेशीर राहणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी यश अतिशय सकारात्मक असणार आहे.
वृश्चिक रास
पुढील 12 दिवस या राशींसाठी अतिशय शुभ असणार आहे. परदेशवारीचे योग आहेत. तर अडकलेले पैसे परत मिळण्याचे शुभ संकेत आहेत. सरकारी क्षेत्रातून लक्षणीय लाभ मिळणार आहे. या काळात धार्मिक कार्यांमध्ये आवड वाढणार आहे. आरोग्यासाठी दिलासा मिळणार आहे.
मेष रास
या राशीच्या लोकांना सुख सुविधा आणि कौटुंबिक जीवनावर नकारात्मक परिणाम दिसेल. घरातील सदस्यांसोबत कोणत्यातरी गोष्टींवरून वाद होण्याची चिनेहं आहेत. कुटुंबियांच्या आरोग्याची काळजी वाढणार आहे. वाहनांबद्दल मोठा खर्च होणार आहे. बजेटमध्ये अडचणी येणार आहेत.
मिथुन रास
आर्थिक बाबीसंदर्भात पुढील काळात घाई घाईने निर्णय घेऊ नका. कोणालाही पैसे उधार देऊ नका. कठोर बोलणे तुमच्या नात्यात दुरावा आणेल. कामाच्या ठिकाणीही वाणीवर नियंत्रण ठेवा तरच वादापासून दूर राहू शकाल.
धनु रास
या लोकांना बुध गोचरमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. अचानक तुम्हाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावा लागणार आहे. तर व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. अतिखर्च तुम्हाला अडचणीत टाकणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)