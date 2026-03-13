एप्रिल पहिल्या तारखेपर्यंत 3 राशींच्या लोकांसाठी धनलाभाचा; राहूच्या नक्षत्रात बुध गोचरमुळे यश, संपत्ती आणि समृद्धी

Budh Nakshatra Gochar 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार 9 ग्रह आणि नक्षत्राला अतिशय महत्त्व आहे. या 9 ग्रहांची आपली अशी वैशिष्ट्य आहेत. सूर्यदेवाला ग्रहांचा राजा तर बुध ग्रहाला सूर्यदेवाचा पूत्र मानला जातो. तर बुध ग्रह हा बुद्धिमत्ता, वाणी आणि व्यवसायाचा कारक मानला जातो. बुध ग्रह 1 एप्रिल 2026 पर्यंत शतभिषा नक्षत्रात स्थायिक राहणार आहे. बुध ग्रहाच्या स्थितीमुळे तीन राशींसाठी धनवान करणारा ठरणार आहे.
या तीन राशींच्या बँक बॅलेन्सची परिस्थिती सुधारण्यास बुध ग्रह मदत करणार आहे. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ श्रीकांत वैद्य यांनी सांगितलं की, या लोकांना पैसे कमविण्याचे विविध मार्ग तुमच्यासाठी खुले होणार आहे. अगदी नवीन नोकरीची संधी तुम्हाला मिळणार आहे. जीवनात अनेक सकारात्मक बदल आनंदच आनंद आणणार आहे. एकंदरीत ज्योतिषशास्त्र सांगतात की, बुध ग्रहाचे नक्षत्र भ्रमण या तीन राशींच्या लोकांसाठी राजयोगासारखा असणार आहे. चला
बुद्धिमत्ता, वाणी आणि व्यवसायासाठी जबाबदार ग्रह बुध १ एप्रिलपर्यंत शतभिषा नक्षत्रात राहील. बुध ग्रहाच्या या हालचालीमुळे काही राशीच्या लोकांना श्रीमंती मिळेल. त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. पैसे कमविण्याचे विविध मार्ग खुले होतील. नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. जीवनात अनेक सकारात्मक बदल घडतील. एकंदरीत, बुध ग्रहाचे नक्षत्र भ्रमण तुमच्यासाठी राजयोगासारखी परिस्थिती निर्माण करेल. चला जाणून घेऊया कोणत्या तीन राशींना चांगला काळ अनुभवायला मिळेल. चला मग कोणत्या आहेत या तीन भाग्यशाली राशी पाहूयात.
बुध ग्रहाचे नक्षत्र भ्रमणमुळे या राशीच्या लोकांसाठी हा अत्यंत शुभ सिद्ध होणार आहे. व्यवसायिकांसाठी उद्योगात वाढीचा ठरणार आहे. एवढंच नाही तर व्यवसाय वाढीचे संकेत आहेत. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नतीची उत्तम संधी आहे. समाजात तुमची स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात. तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना या संक्रमणाचा मोठा फायदा मिळणार आहे. नवीन प्रयत्नांमध्ये तुमची आवड वाढणार आहे.
बुध राशीचे भ्रमण तुमच्यासाठी खूप भाग्यवान ठरणार आहे. शिक्षणाशी संबंधित लोकांना, विशेषतः करिअर असलेल्यांना खूप फायदा मिळणार आहे. करिअरशी संबंधित समस्या सहज सुटणार आहेत. पदोन्नती आणि पगारवाढीच्या शुभ संधी निर्माण होणार आहेत. एकंदरीत, 1 एप्रिलपर्यंतचा काळ तुमच्यासाठी उत्तम राहणार आहे. जर तुम्ही परदेशात नोकरी शोधत असाल तर तुमचे स्वप्न पूर्ण होण्यास बुध ग्रह फायदेशीर ठरणार आहे.
बुध ग्रहाचे नक्षत्र भ्रमण या राशीच्या लोकांसाठी लक्षणीय आर्थिक लाभाचा ठरणार आहे. जर तुम्ही कोणाकडून पैसे उधार घेतले असतील तर ते परत करण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहात. मागील गुंतवणुकीमुळे देखील लक्षणीय नफा मिळणार आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी हा अनुकूल राहणार आहे. भागीदारी उपक्रमांमुळे देखील लक्षणीय फायदे प्राप्त होणार आहे. नोकरी बदलण्यासाठी 1 एप्रिलपर्यंतचा काळ अतिशय योग्य आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)