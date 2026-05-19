Budh Gochar 2026 : आजपासून बुध ग्रहाचा मूड बदलणार! पुढील काही दिवस 'या' राशींच्या लोकांसाठी कठीण काळ

Budh Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं की, बुध ग्रह आज दुपारी 2:36 वाजता रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. बुध ग्रहाचे नक्षत्र हे चार राशीच्या लोकांसाठी नकारात्मक ठरणार आहे.
Budh Nakshatra Parivartan 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार एका ठराविक वेळेनुसार ग्रह आपली स्थिती बदल असतो. एका राशीतून दुसऱ्या राशीत तर नक्षत्र बदलही करतात. आज 19 मे 2026 ला दुपारी 2:36 वाजता ग्रहांचा राजकुमार बुध नक्षत्र बदल करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार बुद्धीचा कारक बुध रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं की, बुधाला बुद्धीचा घटक आणि चंद्राला मनाचा घटक मानलं गेलं आहे. जेव्हा बुध चंद्राच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार असून हा एक अनोखा विरोधाभास योग मानला जातोय. कारण बुध चंद्राला आपला शत्रू मानतो, तर चंद्र बुधाला आपला मित्र मानतो. यामुळे हा योग चार राशीच्या लोकांसाठी घातक ठरणार आहे. या काळात बुद्धी आणि मन यांच्यातील संघर्ष वाढणार असून चार राशींच्या लोकांना विशेष सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
मेष रास
या लोकांच्या पैसा आणि वाणीवर बुध ग्रहाचे परिवर्तन नकारात्मक परिणाम करणार आहे. तुमच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी किंवा कुटुंबात, तुमचे शब्द कठोर मानले जाऊ शकतात. ज्यामुळे आधीच सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. अविवेकी गुंतवणूक किंवा उधळपट्टीमुळे तुमचे बजेट बिघडण्याची शक्यता आहे. या काळात पैसे उधार देणे टाळा, कारण दिलेले पैसे परत मिळवणे कठीण होणार आहे.
वृश्चिक रास
तुमच्या भागीदारी आणि वैवाहिक जीवन नकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. बुध नक्षत्र गोचरमुळे नातेसंबंधांमधील विश्वासाला तडा जाणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबतचा एक छोटासा मुद्दा मोठ्या वादात बदलण्याचे संकेत आहेत. संवादातील समस्यांमुळे तुमच्या मनात एकमेकांच्या हेतूंबद्दल संशय निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही भागीदारीत असाल, तर कागदपत्रांमध्ये पारदर्शकता ठेवा. कोणताही नवीन करार करण्यापूर्वी तो काळजीपूर्वक वाचा, अन्यथा तुम्हाला नंतर पश्चात्ताप होईल.
धनु रास
बुध नक्षत्र गोचर तुमच्या आजार आणि शत्रूवर नकारात्मक परिणाम करणार आहे. तुम्हाला सावधगिरी बाळगायची आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे प्रतिस्पर्धी तुमची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करण्याचे संकेत आहेत. तुमच्या योजना गुप्त अन्यथा कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास घातक ठरेल. मज्जातंतू किंवा त्वचेच्या किरकोळ समस्या होईल. शिवाय मानसिक तणावामुळे निद्रानाश होण्याचे चिन्ह आहे.
कुंभ रास
तुमच्या सुख, आई आणि वाहन या गोष्टींवर बुध नक्षत्र परिवर्तनचा नकारात्मक परिणाम होईल. घरातील वातावरण तणावपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला छोट्या-छोट्या सुखसोयींसाठी अधिक संघर्ष करावा लागणार आहे. घराची दुरुस्ती किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी अचानक मोठा खर्च होणार आहे. या काळात तुमच्या आईच्या आरोग्यात चढ-उतार पाहिला मिळेल. तिच्या दीर्घकालीन आजारांकडे दुर्लक्ष करू नका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)