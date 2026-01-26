English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
  • Budh Shukra Yuti : बुध-शुक्र राशीचा युति योग 5 राशीच्या लोकांना मिळणार अपार धन, सुख-समृद्धीचे जबरदस्त योग

Budh Shukra Yuti Yog 2026 Rashfal:  वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बुध आणि शुक्र एकत्र येतील. यामुळे बुध-शुक्र युती होईल. बुध-शुक्र युती पाच राशींसाठी अत्यंत शुभ मानली जाते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 26, 2026, 06:37 AM IST
बुध आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण होतो. शनीच्या कुंभ राशीत बुध आणि शुक्र यांची युती काही राशींना सौभाग्य देईल. बुध आणि शुक्र ग्रहाचा प्रभाव 12 राशींवर पाहायला मिळणार आहे. हे दोन्ही ग्रह अतिशय प्रभावशाली मानले जातात. या दोन्ही ग्रहांचे गोचर अतिशय लाभदायी असतो. शनीच्या राशींमध्ये या दोन्ही ग्रहांची युति बनली आहे. ज्योतिष शास्त्रानुसार, जेव्हा हे दोन्ही ग्रह एका राशीत येतात तेव्हा आणि  बुध आणि शुक्र ग्रहांची युतिमुळे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनतो. 

वृषभ
शुक्र हा वृषभ राशीचा स्वामी आहे, त्यामुळे या युतीचा तुमच्यावर सर्वात सकारात्मक प्रभाव पडेल. या युतीमुळे तुमचे व्यक्तिमत्व वाढेल आणि लोकांना आकर्षित करता येईल. जर तुम्ही कला, माध्यम किंवा फॅशन जगात गुंतलेले असाल तर तुम्हाला मोठा फायदा होऊ शकतो. तुम्ही संपत्ती जमा करण्यात यशस्वी व्हाल.

मिथुन
बुध तुमच्या राशीचा स्वामी आहे. म्हणून, बुध-शुक्र युती तुमच्यासाठी वरदान ठरेल. शुक्राच्या प्रभावामुळे तुमच्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडतील. तुमचे बोलणे अधिक गोड होईल, ज्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही प्रलंबित समस्या सोडवण्यास मदत होईल. व्यावसायिकांसाठी, गुंतवणुकीतून लक्षणीय नफा मिळविण्याचा हा काळ आहे. परदेशी संपर्कांमधून लाभ होण्याची शक्यता आहे.

कन्या
कन्या राशीच्या लोकांसाठी, बुध आणि शुक्राची युती सुखसोयी आणि विलासिता वाढण्याचे संकेत देते. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर हा अनुकूल काळ आहे. या काळात वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटू शकतात आणि घरात शुभ घटना घडू शकतात.

तुळ
तुळ राशीच्या लोकांसाठी, ही युती प्रेम आणि वैवाहिक जीवनात आनंद आणेल. या काळात अविवाहित व्यक्तींसाठी लग्नाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तुमच्या सर्जनशीलतेमुळे कामावर तुमची प्रशंसा होईल.

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी, बुध आणि शुक्राची युती भाग्याचे घर किंवा नफ्याचे घर जागृत करेल. अशा परिस्थितीत, अचानक, महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना पदोन्नती किंवा पगार वाढीची चांगली बातमी मिळू शकते. तुमचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढेल.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

