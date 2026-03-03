Gold Silver : चंद्रग्रहणाला सोने-चांदी खरेदी करावे का? शास्त्र काय सांगते

Gold Silver on Chandra Grahan: इराण-इस्रायल संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत. भारतातील शेअर बाजार आज, मंगळवार, 3 मार्च रोजी होळीनिमित्त बंद आहेत, परंतु स्थानिक दागिन्यांच्या बाजारातून सोने आणि चांदी खरेदी करता येते. आज काही तासांसाठी चंद्रग्रहण असल्याने, सुतक कालावधीसह, लोक चंद्रग्रहणाच्या दिवशी सोने आणि चांदी खरेदी करावी की नाही असा प्रश्न विचारत आहेत. दिवसभर सोने आणि चांदीची खरेदी टाळावी की फक्त ग्रहण दरम्यान, की ग्रहण आणि सुतक कालावधीत सोने आणि चांदी खरेदी करणे अशुभ आहे?
चंद्रग्रहण दरम्यान सोने आणि चांदी खरेदी करावी की नाही याबद्दल अनेकांचे संभ्रम असते. अशावेळी तज्ज्ञांनी दिलेले उत्तर अतिशय महत्त्वाचे ठरते. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सूर्यग्रहण किंवा चंद्रग्रहणाच्या काळात कोणतेही शुभ कार्य करू नये, त्याचा कालावधी कितीही असो. ग्रहण दरम्यान शुभ कार्य करण्यास मनाई आहे. भारतीय लोक सोने आणि चांदी खरेदी करणे शुभ मानतात, त्यामुळे ग्रहणाच्या काळात सोने आणि चांदी खरेदी करणे टाळावे. कारण प्रत्येक सोन्याची वस्तू लाभदायक ठरणे आवश्यक आहे. अशावेळी ग्रहणाच्या काळात सोने-चांदी खरेदी करु नये.
चंद्रग्रहणाच्या कालावधीबद्दल, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेळ वेगवेगळी असते. दिल्लीत आज संध्याकाळी 6.26 ते 6.46 पर्यंत चंद्रग्रहण राहील. प्रयागराज आणि वाराणसीमध्ये ते संध्याकाळी 6.08 ते 6.46 पर्यंत राहील. पटना आणि रांचीमध्ये ते संध्याकाळी 5.55 ते 6.46 पर्यंत राहील.
सूतक काळात सोने आणि चांदी खरेदी करणे देखील अशुभ मानले जाते. सुतक काळात पूजा, हवन, यज्ञ करणे, अगदी स्वयंपाक करणे आणि अन्न खाणे, नवीन काम सुरू करणे किंवा मोठी गुंतवणूक करणे टाळावे. सोने आणि चांदी देखील एक प्रकारची गुंतवणूक असल्याने, सुतक काळात सोने आणि चांदी खरेदी करू नये. आता प्रश्न असा आहे की सुतक काळ किती काळ टिकेल? सुतक हा ग्रहणाच्या काही तास आधी सुरू होणारा काळ आहे आणि त्याच्या शेवटपर्यंत चालू राहतो. धार्मिक मान्यतेनुसार, हा काळ सामान्य दिवसांपेक्षा अधिक संवेदनशील मानला जातो, म्हणून या काळात काही नियमांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला जातो.
सूतकची गणना ग्रहणाच्या प्रकारावर अवलंबून असते. सूर्यग्रहणाच्या बाबतीत, सुतक काळ ग्रहणाच्या 12 तास आधी सुरू होतो, तर चंद्रग्रहणात, सुतक काळ ग्रहणाच्या ९ तास आधी सुरू होतो. आजचे चंद्रग्रहण संध्याकाळी 6 वाजता सुरू होईल, त्यामुळे सुतक काळ सकाळी ९ वाजता सुरू होईल. ग्रहण संपल्यावर सुतक काळ देखील संपेल.