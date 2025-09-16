English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sarva Pitru Amavasya 2025 : सूर्यग्रहण असल्याने सर्वपित्री अमावस्याला पितराचे श्राद्ध करता येईल का? जाणून घ्या श्राद्ध करण्याचे विधी नियम

Sarva Pitru Amavasya 2025: येत्या रविवारी 21 सप्टेंबर 2025 ला सर्वपित्री अमावस्या आहे. पण त्याच दिवशी या वर्षातील दुसरं आणि शेवटचं सूर्यग्रहण आहे. त्यामुळे यादिवशी पितरांना नैवेद्या दाखवता येईल का असा संभ्रम लोकांमध्ये आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 16, 2025, 04:11 PM IST
Sarva Pitru Amavasya 2025 : धर्मशास्त्रात सर्वपित्री अमावस्या आणि सूर्यग्रहण याला अतिशय महत्त्व आहे. सूर्यग्रहण हे धार्मिकशास्त्रात शुभ मानलं जातं नाही. तसंच सर्वपित्री अमावस्या ही पूर्वजांना समर्पित असतो. यादिवशी पितरांना नैवेद्य लावला जातो. शिवाय पिंडदान, तर्पण विधी करण्यात येतो. ज्या लोकांना आपल्या पितरांचे श्राद्ध विधी तिथी माहिती नसते किंवा ज्यांच्या घरात एकापेक्षा दोन तीन जणांचं श्राद्ध असतं. अशा परिस्थितीत सर्वपित्री अमावस्येला पितरांचं श्राद्ध करण्यात येतं. 

सूर्यग्रहण असल्याने सर्वपित्री अमावस्याला पितराचे श्राद्ध करता येईल का? 

यावर्षातील दुसरं आणि शेवटचं सूर्यग्रहण आंशिक असून ते 21 सप्टेंबर 2025 ला रात्री 11 वाजता सुरु होणार असून 22 सप्टेंबरला पहाटे 3.24 पर्यंत असणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही.  त्यामुळे सर्वपित्री अमावस्येला पितरांचं श्राद्ध करताना येणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा - Surya Grahan 2025 : सूर्यग्रहणाचा भारतासाठी धोका?, 'या' राशींसाठी घातक, तर 'या' लोकांना...

सर्वपित्री अमावस्येचा मुहूर्त

पंचांगानुसार, सर्वपित्री अमावस्या 21 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 12:16 वाजेपासून 22 सप्टेंबर 2025 रोजी पहाटे 01:23 वाजेपर्यंत असणार आहे. अशा प्रकारे, उदय तिथीनुसार सर्वपित्री अमावस्येला श्राद्ध 21 सप्टेंबर 2025 रोजी केलं जाणार आहे. पंचांगानुसार, या दिवशी कुतुप मुहूर्त सकाळी 11:50 पासून दुपारी 12:38 पर्यंत असेल. तर, रौहिण मुहूर्त दुपारी 12:38 पासून 01:27 पर्यंत असेल. तसेच अपराह्न काल दुपारी 01:27 पासून 03:53 पर्यंत असणार आहे. 

सर्वपित्री अमावस्येचे श्राद्ध कसे करावे?

हिंदू मान्यतेनुसार, सर्वपित्री अमावस्येच्या दिवशी व्यक्तीने तन आणि मनाने पवित्र झाल्यावर आपल्या पितरांचे चित्र दक्षिण दिशेला एका चौरंगावर ठेवून गंगाजलाने पवित्र करण्यात यावे. त्यानंतर, पुष्प-हार अर्पण केल्यानंतर धूप-दीप दाखवावा. यानंतर पंचबलि काढावी. ज्यात पितरांसाठी विशेषतः नैवेद्य लावावा. सर्वपित्री अमावस्येच्या दिवशी ब्राह्मणांना जेवण देण्यासाठी एक दिवस आधीच आदरपूर्वक आमंत्रित करावे.  त्यांना जेवण दिल्यानंतर यथाशक्ती अन्न-धन इत्यादी दान करावे. 

FAQ

1. सर्वपित्री अमावस्या म्हणजे काय आणि त्याचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?
सर्वपित्री अमावस्या ही पितृपक्षातील शेवटची तिथी आहे, जी पूर्वजांना समर्पित आहे. या दिवशी पितरांचे श्राद्ध, पिंडदान आणि तर्पण विधी केले जातात. ज्यांना पितरांच्या श्राद्धाची तिथी माहिती नसते किंवा ज्यांच्या घरात एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचे श्राद्ध असते, ते या दिवशी सर्व पितरांचे श्राद्ध करतात.

2. 2025 मधील सर्वपित्री अमावस्येची तारीख आणि वेळ काय आहे?
पंचांगानुसार, सर्वपित्री अमावस्या 21 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 12:16 वाजेपासून सुरू होईल आणि 22 सप्टेंबर 2025 रोजी पहाटे 01:23 वाजेपर्यंत राहील. उदय तिथीनुसार, 21 सप्टेंबर 2025 रोजी श्राद्ध केले जाईल.

3. 21 सप्टेंबर 2025 रोजी सूर्यग्रहण आहे का?
होय, 2025 मधील शेवटचे आणि दुसरे सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री 11:00 वाजता सुरू होईल आणि 22 सप्टेंबर 2025 रोजी पहाटे 3:24 वाजेपर्यंत राहील. हे आंशिक सूर्यग्रहण आहे आणि भारतात दिसणार नाही.

4. सूर्यग्रहणामुळे सर्वपित्री अमावस्येचे श्राद्ध करता येईल का?
होय, भारतात सूर्यग्रहण दृश्य नसल्याने सूतक काल लागू होणार नाही. त्यामुळे 21 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वपित्री अमावस्येचे श्राद्ध करता येईल. धार्मिक विधींवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

